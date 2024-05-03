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村里長補助案「40挑3」逕付二讀 綠批藍白割稻尾

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

朝野多名立委過去爭相提案，要求增加議員公費助理補助費，相關修法版本近40案，民進黨團今批評，國民黨、民眾黨將自家立委所提的「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」3個修正草案逕付二讀，丟包跨黨派提出的37案，背後目的就是想「割稻尾」，質疑立法院快變成中國共產黨的立法局，法案都無法充分討論，實在荒唐。

民進黨立委張宏陸指出，各黨各派針對村里長補助、民代助理補助共提出37個版本，但國民黨只抽出國民黨立委傅崐萁、王鴻薇，及民眾黨立委麥玉珍的提案，但3人的提案內容只有重點式的議員助理費、村里長事務補助費、春節慰勞金、施行日期而已，但還有為民服務費等項目要進一步討論。

張宏陸直指，國民黨此舉目的是要「割稻尾」，可以說是自己的功勞，但沒有一部完全討論過的殘破法案，這樣的法案大家要嗎？真的覺得十分痛心，立法院都變成立法局。

民進黨團幹事長吳思瑤說，黨團願意優化村里長年終慰問金和地方民代助理幕僚20幾年沒有調整的助理薪資，這是行政部門原本就願意做出的政策利多，但國民黨為「割稻尾」，活生生丟包另外37名立委所提的案，難道只有被中國共產黨認證的乖乖牌立委法案，才能在台灣立法院被審查？

民進黨團書記長莊瑞雄續指，傅崐萁率藍委赴陸返台後，宛若失去靈魂的殭屍黨，民眾黨也笨著去跟隨，傅崐萁正在告訴社會，從大陸回來後，其黨鞭揮得更有力量，更以「樹若無皮必死無疑，人若無恥天下無敵」為例形容國民黨。

莊瑞雄質疑，藍營在野時主張委員會中心主義，變成國會多數後卻只抽出自己的案子，難道民進黨提案不值得討論嗎？他強調，民進黨團版本非常負責任，除加班費外，還有勞工保險費、全民健康保險費、勞工退休金雇主負擔部分，都明訂在條文當中。

莊說，過去只要藍營主張合理、有共識的案子，民進黨從不擋案，如今到院會抽案丟包別人提案，再舉牌拍照說挺村里長，難道是這種挺法？難道勞工保險費、全民健康保險費、勞工退休金雇主負擔部分不需要討論嗎？實在荒唐。

國民黨 民進黨 立法院

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