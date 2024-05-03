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立院提案用詞中國改大陸 朱立倫：必須遵守憲法規定

中央社／ 台北3日電

國民黨立法院黨團總召傅崐萁要求民進黨所提的提案文字「中國」一詞改成「大陸」，國民黨主席朱立倫今天對此說，台灣一定要遵守憲法跟兩岸人民關係條例相關法律規定，民進黨若想要修憲或毀掉兩岸人民關係條例，就請明確說出來。

朱立倫今天率領國民黨智庫執行長柯志恩以及7位智庫分組召集人，召開「520新政府，新期待，別讓人民受傷害」記者會，提出死刑存廢由立法院民意決定等30項重要主張、法案，也請準總統賴清德好好回答。

朱立倫在會後受訪時，被問到國民黨立法院黨團日前要求立委提案內容中使用「中國」一詞，修改為「大陸」，朱立倫說，台灣一定要遵守中華民國憲法與兩岸人民關係條例規定，民進黨如果要改變，想要修憲或毀掉兩岸人民關係條例，就請明確說出來。

朱立倫指出，國民黨一定遵守憲法與兩岸人民關係條例，希望賴清德在520後到立法院進行國情報告時，明確表達中華民國憲法規定，針對兩岸、廢死以及違憲亂政等作為明確回答，這才是未來真正的國家之福。

談到民眾黨主席柯文哲與總統蔡英文在會面時，談到國家通訊傳播委員會（NCC）的人事，朱立倫則說，不管有沒有交換意見、討論，看來溝通是完全無效，因為民進黨仍是一黨之私，想要掌控媒體、NCC，如果溝通有效，他相信民進黨就不會一意孤行，現在就能提出NCC新任主委和委員的名單。

至於內政部長林右昌要比照公教人員，發放給村里長年終1.5個月，但財源要地方籌措，朱立倫說，如果民進黨要這樣主張，那就趕快支持國民黨提出的財政收支劃分法修正草案，按照過去，稅收地方分40%，中央分60%的方式，中央多請客一點，地方一定買單，否則稅收都中央拿走，現在還要地方買單，不管是國民黨或民進黨執政的縣市，都不能接受。

此外，對於國民黨立法院黨團有意修正電業法，明定電價審議委員會提出的電價，須經立法院確認才能執行，朱立倫表示，民進黨不是說調整電價，就是按照電業法的規定嗎，如果立法院通過修法，那之後就遵守電業法新的規定。

國民黨 朱立倫

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