遭嗆「告我藐視國會」 徐巧芯：吳釗燮EQ好像有問題

外交部長吳釗燮昨天在立法院外交及國防委員會備詢時，接連回嗆國民黨立委徐巧芯「可以去告我藐視國會」。多位國民黨立委今聲援徐巧芯，批評吳釗燮任內斷了8個邦交國，還好意思站在備詢台大小聲，臉皮厚到子彈打不穿。

國民黨立法院黨團今天舉行黨團大會，多位國民黨立委步入會場前聲援徐巧芯。國民黨團書記長洪孟楷直言，吳釗燮就是藐視國會，跟民意代表嗆聲，嗆的是代表民意的民意代表，以及後面的民意，而每一個民意代表都是人民一票一票選出來，有民意基礎的民意代表。

洪孟楷批評，吳釗燮任內斷了8個邦交國，「如果我是你的話，我連踏進立法院，我都會羞恥到不敢踏進立法院。」他說，在以前日本時代，可能武士道精神都切腹自殺了，吳釗燮還好意思來到立法院，站在備詢台如此大小聲，都不覺得丟臉嗎？

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洪孟楷說，所有人都比不過民進黨官員的臉皮，所以藐視國會的制定非常需要，他們就是要治這些臉皮厚到子彈打不穿、臉皮厚到可以厚顏無恥的官員，不要再踐踏國會的尊嚴了。

國民黨立委羅智強則說，他反而要謝謝吳釗燮，完美示範為什麼藐視國會，他們一定要定藐視國會罪。不過，他也無奈地說，吳釗燮嗆「我藐視國會」，這句話是廢話，因為現在沒有藐視國會罪；此外，吳調到國安會以後，也不用來立法院備詢，官員囂張跋扈傲慢，踐踏憲當中立法院監督政府憲政職能到無以復加。

徐巧芯還原質詢表示，她的態度非常冷靜，而吳釗燮的情緒有一點崩潰，一名立委理性的問政，結果對面接受備詢的部長好像已經要抓狂了，「我覺得吳EQ好像有問題。」

徐巧芯說，吳釗燮說有中華民國立委要踹中華民國一腳，這是非常嚴厲的指控，吳應該負有責任的要說出到底是哪一名，因為她要跟著一起譴責，結果外交部長竟然在包庇。