為林智堅出任總經理感到開心 綠營議員：適才適所

前新竹市長林智堅出任新工作，受三立董事長張榮華延攬至永興資本公司擔任總經理，消息令綠營新竹市議員們都為他感到高興，更認為有林智堅8年經營市政經驗，要經營公司不是問題，同時透露不少新竹市民仍期待林智堅能早日重返新竹。

市議員曾資程表示，林智堅市長有8年經營市政的經驗，所以三立董座會做出如此重大決定，不僅對公司，更對林智堅來說「這個位子是適才適所」，可以很好的發揮林智堅市長的經營市政經驗。

曾資程提到，過去林智堅擔任新竹市市長8年期間，讓整個新竹市改頭換面，是大多數市民有目共睹的成果，因此即便林智堅卸任市長職務的這一年多以來都「深居簡出」，不過仍有不少市民很期待，也很多人鼓勵。

不過曾資程認為，林智堅短期內應該不會再碰觸政治圈，因為林智堅肩負新工作的責任，相信他也會想在商界做出一番成績。對於林智堅有沒有可能重回政壇，曾資程說「未來很難說，要尊重當事人的意願，相信新的工作有所表現前，他（林）應該不會考慮」。

曾擔任林智堅助理的市議員楊玲宜同樣為林智堅出任新職務感到高興，同時也提到林智堅一直都很關心家鄉，任何新竹大小事林智堅都會在臉書Po文關心，楊玲宜說「（小智市長）從沒離開過」。