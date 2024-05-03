快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

NCC人事黃國昌跟柯文哲說法有出入？ 賴瑞隆：矛盾漸增加

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌稱，蔡英文總統日前與民眾黨主席柯文哲「喬NCC人事」，被疑與柯文哲說法出入。民進黨立委賴瑞隆今天表示，這屆立委上任後，民眾黨團幾乎都跟國民黨站在同一戰線，這段時間柯文哲陷入弊案，黃國昌都沒有聲援，可見雙方矛盾日益增加。

賴瑞隆指出，柯文哲找黃國昌到民眾黨，實際上，兩個人非常有主見，有個人看法，黃國昌相對過去變化相當大，例如國民黨團總召傅崐萁，過去有很多批評，現在卻站在同一陣線，如果柯文哲想當第三勢力的領袖，一定會受到衝擊。

賴瑞隆表示，黃國昌的變化相當大，過去以來反對的人、甚至不認同的人，現在卻站在一起，像是過去批評傅崐萁非常多，現在卻站在同一陣線，如果柯文哲想要作為第三勢力的領袖，一定會面臨到衝擊。

賴瑞隆說，國會三黨不過半，民眾黨投票或不投票都可能對國民黨有利，這不見得是柯文哲樂見的結果，期盼民眾黨可以成為有自主性、有能力的政黨，不希望藍綠惡鬥持續下去。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

NCC喬人事說陷羅生門 柯建銘批黃國昌愛說謊沒公信力

影／京華城、北士科案列被告 柯文哲：該辦的是台智光案

柯文哲列他字案被告 黃國昌：我對柯清廉絕對有信心

列貪汙被告 柯文哲：藍綠圍魏救趙…海濤法師說我業障重

相關新聞

立院表決大戰藍再勝綠 漲電價要國會同意法案逕付二讀

立法院會日前表決通過「電價凍漲案」，但經濟部強調會依法調漲電價，國民黨立院黨團今天在立法院會再將「電業法」49條修法抽出...

賴清德國宴首移台南 藍：為弊案「沖喜」、綠：找回府城榮光

準總統賴清德520就職國宴首度移師台南辦在本命區，綠營說賴清德把國宴首度移到台南，凸顯台南是他的政治起點，顯示他不忘根本...

美官員稱賴清德選後言論負責 徐巧芯：就職講稿已了解

美國國務院亞太助卿康達在美國會提及，我國準總統賴清德選後的言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定的共同承諾。國民黨立委徐...

為林智堅出任總經理感到開心 綠營議員：適才適所

前新竹市長林智堅出任新工作，受三立董事長張榮華延攬至永興資本公司擔任總經理，消息令綠營新竹市議員們都為他感到高興，更認為...

NCC人事黃國昌跟柯文哲說法矛盾 賴瑞隆：矛盾漸增加

民眾黨立委黃國昌稱，蔡英文總統日前與民眾黨主席柯文哲「喬NCC人事」，被疑與柯文哲說法出入。民進黨立委賴瑞隆今天表示，這...

國民黨提520新政建言 制訂中華民國國家安全戰略法

520新政府將就任，國民黨智庫今天公布近3個月網路民怨10大議題，並且針對民怨最高的廢死、兩岸、網路詐騙、能源、教改等，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。