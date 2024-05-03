NCC人事黃國昌跟柯文哲說法有出入？ 賴瑞隆：矛盾漸增加

民眾黨立委黃國昌稱，蔡英文總統日前與民眾黨主席柯文哲「喬NCC人事」，被疑與柯文哲說法出入。民進黨立委賴瑞隆今天表示，這屆立委上任後，民眾黨團幾乎都跟國民黨站在同一戰線，這段時間柯文哲陷入弊案，黃國昌都沒有聲援，可見雙方矛盾日益增加。

賴瑞隆指出，柯文哲找黃國昌到民眾黨，實際上，兩個人非常有主見，有個人看法，黃國昌相對過去變化相當大，例如國民黨團總召傅崐萁，過去有很多批評，現在卻站在同一陣線，如果柯文哲想當第三勢力的領袖，一定會受到衝擊。

賴瑞隆表示，黃國昌的變化相當大，過去以來反對的人、甚至不認同的人，現在卻站在一起，像是過去批評傅崐萁非常多，現在卻站在同一陣線，如果柯文哲想要作為第三勢力的領袖，一定會面臨到衝擊。

賴瑞隆說，國會三黨不過半，民眾黨投票或不投票都可能對國民黨有利，這不見得是柯文哲樂見的結果，期盼民眾黨可以成為有自主性、有能力的政黨，不希望藍綠惡鬥持續下去。