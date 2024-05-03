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國民黨提520新政建言 制訂中華民國國家安全戰略法

聯合報／ 記者王寓中／台北即時報導
國民黨智庫國家政策研究基金會今天召開「520新政府 新期待 別讓人民受傷害」記者會。圖／國民黨提供
國民黨智庫國家政策研究基金會今天召開「520新政府 新期待 別讓人民受傷害」記者會。圖／國民黨提供

520新政府將就任，國民黨智庫今天公布近3個月網路民怨10大議題，並且針對民怨最高的廢死、兩岸、網路詐騙、能源、教改等，提出30項施政建言。國民黨主席朱立倫表示，520全民期待能把過去不公不義，違憲亂政，以及錯誤的政策調整，國民黨提出近30個重要的政策與方向，希望賴清德政府能夠明確回答。

在廢死議題上，國民黨指出，近十年（2013至2024年）台灣民眾對死刑存廢的民意調查分析顯示，反對廢除死刑者的比例未低於75%，最高者甚至達到90%，國民黨主張，死刑存廢應由立法院依民意決定。

在兩岸和國防方面，國民黨主張根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例和相關法律，依法(規)務實處理兩岸事務，制定「中華民國國家安全戰略法」，指導國家政策工具的發展與運用，達成國家安全目標。

國民黨指出，台灣打詐刑罰強度不如其他先進國家，如詐騙主嫌南韓、大陸無期徒刑，台灣組織犯罪防制條例最重僅10年，應修法加重刑度，連同車手、機房人員等幫助犯提高刑責上限，且增訂「窩裡反條款」，供出上游換減刑。另外，數發部推「隱碼技術」，不如使用區塊鏈技術，從源頭防堵詐騙。

在憲政及司改部分，國民黨呼籲準總統賴清德全力支持國會改革法案立法。司法院長正、副院長應辭職，建立與總統同進退慣例，另請高明，無須再背負蔡總統留下的爛攤子，與八成民意為敵。賴清德赴立法院國情報告應常態化，真心接受憲法，遵守正常的憲政秩序，當個正常的中華民國總統。

在財政部分，國民黨指出，1999年精省前中央與地方收入占全國總收入比例約為60%比40%。精省後2023年最新資料，兩者的收入比增為75%比25%。換言之，中央透過精省修法多拿走全國總收入的15%。

國民黨建議以總財源60%對40%為目標，盡速修訂財政收支劃分法，以制度性方式移轉部分財源到地方。以2023年全國總稅收來看，由中央統籌分配直轄市、準直轄市及縣(市)財源大約可以增加5000億元。

國民黨 廢死 詐騙

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