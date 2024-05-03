聯手藍營封殺立委赴陸須報備提案 范雲嗆黃國昌：太離譜

民進黨立委沈伯洋等18立委提案修「兩岸人民關係條例」，要求我國民代若參與立法院秘密會議者，赴中國大陸需要申報，該案排入立法院今天院會報告事項，民眾黨團提議退回程序委員會，最後在藍白聯手下，以56票贊成、49票反對成功擋案，該案被退回程序委員會重新審查。

該案在兩周前程序委員會就曾被國民黨團擋下，本周因為在野黨程序委員會人數不足，未能擋下，今天在院會表決後，再次退回程序委員會。

沈伯洋表示，這個案子是關於立委或涉及國家機密的人員，要去中國的話不是不能去，而是要先經過許可，而且如果有接觸中國黨政軍人員時要做報備。沒想到這個案子被退回程序委員會，而且照理說，提出退回程序委員會的人應該是國民黨團，但沒想到竟然是民眾黨團提議。

沈伯洋指出，大家如果有意見，可以到委員會好好討論，民眾黨這樣的作為根本成「傅隨組織」、為虎作倀，況且民眾黨認為國家安全很重要，竟然敢做這種事，幫國民黨團將此案退回程序委員會，他想不到會發生這種事，「我認識國昌老師那麼久，沒有想過他是這種人」。

民進黨立委范雲批評，涉秘立委去中國是否該公開透明，不能進委員會被討論嗎？國民黨團沒擋，反而是民眾黨團主動擋。范雲問，民眾黨團總召黃國昌，「你是不是太離譜了」？

民進黨立委洪申翰也批評，民眾黨帶頭把沈伯洋所提兩岸人民關係條例修正案退回程序委員會，連討論都不給討論；民眾黨已經不只是國民黨的小弟了，而是搶在國民黨之前幫著中共，阻擋補強國安漏洞，甚至直接封殺法案被討論的機會。