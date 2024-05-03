快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

影／是否收到520總統就職邀請函？朱立倫連說二聲沒有

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨智庫今天舉辦記者會，國政基金會董事長朱立倫（前）被問到是否有收到520總統就職的邀請函時，朱立倫一連兩次連說「沒有」。記者許正宏／攝影
國民黨智庫今天舉辦記者會，國政基金會董事長朱立倫（前）被問到是否有收到520總統就職的邀請函時，朱立倫一連兩次連說「沒有」。記者許正宏／攝影

國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉辦「520新政府 新期待 別讓人民受傷害」記者會，董事長朱立倫、執行長柯志恩、召集人高思博、陳永康、林祖嘉、陳學聖、陳宜民、協同召集人翁曉玲、葛如鈞一同出席記者會，發布「大數據民意趨勢」，並且對死刑存廢、憲政回歸、國防戰略、打詐防治、能源永續、教育、淨零碳排等近30項政策方向提出建言，並希望賴清德政府能有正面回應。

會後朱立倫接受媒體記者聯訪，針對立委徐巧芯捲入夫家詐騙爭議、總統府喬NCC人事爭議、核電廠乾式儲存場過關、電價凍漲等等近來各項時事議題進行回應，最後在問到是否有收到520總統就職的邀請函時，朱立倫一連兩次連說「沒有」，隨即轉身離去。

國民黨智庫今天舉辦記者會，國政基金會董事長朱立倫（中）、執行長柯志恩（右四）、召集人高思博（左四）等人出席，發布「大數據民意趨勢」，並且對死刑存廢、憲政回歸、國防戰略、打詐防治、能源永續、教育、淨零碳排等近30項政策方向提出建言。記者許正宏／攝影
國民黨智庫今天舉辦記者會，國政基金會董事長朱立倫（中）、執行長柯志恩（右四）、召集人高思博（左四）等人出席，發布「大數據民意趨勢」，並且對死刑存廢、憲政回歸、國防戰略、打詐防治、能源永續、教育、淨零碳排等近30項政策方向提出建言。記者許正宏／攝影

朱立倫 520

延伸閱讀

談NCC人事 朱立倫：民進黨還想一黨之私掌控媒體

影／放任網軍攻擊在野黨立委？朱立倫批是向下沈淪

大姑涉詐扯出不倫偷吃 徐巧芯：不會管到感情八卦

與馬英九共識廢除反滲透法？ 朱立倫：沒聽過

相關新聞

柯文哲稱蔡總統談NCC人事 府籲：寧可認錯不要說謊

民眾黨立委黃國昌日前指蔡英文總統與民眾黨主席柯文哲會面時喬NCC人事，柯文哲今天表示，當天會面蔡總統一要講NCC，他就擋...

柯文哲：蔡總統明講NCC人事「我要提名」 一開始我就擋掉

民眾黨立委黃國昌爆料，蔡英文總統曾在3月邀請民眾黨主席柯文哲赴總統府會談時提議，國家通訊傳播委員會（NCC）人事按政黨比...

立院表決大戰藍再勝綠 漲電價要國會同意法案逕付二讀

立法院會日前表決通過「電價凍漲案」，但經濟部強調會依法調漲電價，國民黨立院黨團今天在立法院會再將「電業法」49條修法抽出...

賴清德國宴首移台南 藍：為弊案「沖喜」、綠：找回府城榮光

準總統賴清德520就職國宴首度移師台南辦在本命區，綠營說賴清德把國宴首度移到台南，凸顯台南是他的政治起點，顯示他不忘根本...

余天女婿涉詐騙藍營酸迴力鏢 看是否會拿檢視徐巧芯的力道審視此事

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉洗錢案延燒多日，民進黨對此炮聲隆隆，但昨天民進黨前三重立委余天也爆出已故女兒余苑綺的丈夫涉詐...

美官員稱賴清德選後言論負責 徐巧芯：就職講稿已了解

美國國務院亞太助卿康達在美國會提及，我國準總統賴清德選後的言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定的共同承諾。國民黨立委徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。