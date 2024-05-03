影／是否收到520總統就職邀請函？朱立倫連說二聲沒有

國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉辦「520新政府 新期待 別讓人民受傷害」記者會，董事長朱立倫、執行長柯志恩、召集人高思博、陳永康、林祖嘉、陳學聖、陳宜民、協同召集人翁曉玲、葛如鈞一同出席記者會，發布「大數據民意趨勢」，並且對死刑存廢、憲政回歸、國防戰略、打詐防治、能源永續、教育、淨零碳排等近30項政策方向提出建言，並希望賴清德政府能有正面回應。

會後朱立倫接受媒體記者聯訪，針對立委徐巧芯捲入夫家詐騙爭議、總統府喬NCC人事爭議、核電廠乾式儲存場過關、電價凍漲等等近來各項時事議題進行回應，最後在問到是否有收到520總統就職的邀請函時，朱立倫一連兩次連說「沒有」，隨即轉身離去。 國民黨智庫今天舉辦記者會，國政基金會董事長朱立倫（中）、執行長柯志恩（右四）、召集人高思博（左四）等人出席，發布「大數據民意趨勢」，並且對死刑存廢、憲政回歸、國防戰略、打詐防治、能源永續、教育、淨零碳排等近30項政策方向提出建言。記者許正宏／攝影