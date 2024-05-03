聽新聞
test
0:00 / 0:00
NCC喬人事說陷羅生門 柯建銘批黃國昌愛說謊沒公信力
民眾黨立委黃國昌爆料，今年初蔡英文總統邀民眾黨主席柯文哲到總統府會談時，曾提議國家通訊傳播委員會（NCC）人事按政黨比例分配，遭總統府駁斥，柯也稱沒有談到人事細節。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今酸，黃國昌的話能信嗎？就是說謊，更批評黃只靠聲量不講事實，沒有社會公信力。
面對白營內部說法不一，總統府發言人林聿禪日前呼籲黃國昌「問政從實」，既然無憑無據的捏造了「喬人事」的謊言，現在應該做的，就是承認錯誤，但黃國昌今早強調，他說的話他負責，「如果沒有這樣的事，我們是太閒嗎？」
對此，柯建銘批評，黃國昌的話可以相信嗎？就是說謊、亂講一通。他說，委員會時叫黃國昌出來講話不敢講，要對方出來打球、出來辯論說明國會改革版本也不敢講，只想靠直播、靠聲量，不講事實，連對蔡總統也是如此，沒有社會公信力。
至於外界認為柯文哲與黃國昌間有矛盾，才會出現說法不一的情況。柯建銘示警，黃國昌連黨主席都可以消遣「算哪個蔥、算哪根蒜」，柯文哲應該擔心，要知道自己的處境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言