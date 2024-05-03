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藍拚修法立院決定電價 柯建銘：4月電價調漲不可能回溯

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影
民進黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影

電價四月起調漲，立法院會日前表決通過「電價凍漲案」，但經濟部強調會依法調漲電價，國民黨團盼將電業法修正逕付二讀，未來改由立院決定電價，民眾黨團則表態支持，朝野表決大戰將再起。對此，民進黨團總召柯建銘說，修改遊戲規則衝擊會很大，民進黨團的立場就是反對。至於修法後是否能回溯讓4月電價凍漲，他則說，不可能有回溯條款。

國民黨及民眾黨團日前在立法院會聯手表決通過「電價凍漲案」，但經濟部以電業法規定為由，依法遵守電價審議結果，不配合凍漲。國民黨團總召傅崐萁揚言凍結經濟部員工薪資以外的預算，並於3日立法院會中，將電業法49條修正草案自經濟委員會抽出逕付二讀，未來電價漲幅都須送國會審議，不給經濟部漲電價大權，朝野表決大戰將再起。

柯建銘上午結束黨團大會後接受媒體聯訪，針對國民黨團欲修電業法作為政府不配合凍漲電價的反制作為，他說，民進黨團立場就是反對，因電業政策相當專業，現有審議委員會，若要修改整個遊戲規則，衝擊會很大，必須慎重。

民眾黨團總召黃國昌今晨自曝接到國民黨團總召傅崐萁電話，目前黨團也決議支持國民黨。柯建銘表示，尊重各黨團決定。

由於藍白席次占多數，該法案在立法院會逕付二讀機會很高，依照程序進入朝野協商，待協商冷凍期1個月結束，立法人士推估，國民黨團最快可在6月4日立院程序委員會中排入議程，接著於6月7日在院會表決。

但即便修法通過，也只能要求9月電價審議委員會決議內容須送立法院，不能改變4月的電價調漲案。柯建銘強調，不可能回溯，他重申，電價調整公式是經過立法院通過入電業法，這是行政權範圍，在野卻用違法表決要凍漲電價，這做不到，即便後續再修電業法，也不可能有回溯條款。

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