花東交通法案今過冷凍期 洪孟楷：不會貿然表決
立法院長韓國瑜原訂昨天下午召開朝野協商討論「環島高速鐵路建設特別條例」草案、「花東快速公路建設特別條例」草案，但因民進黨團總召柯建銘拒絕參加，韓國瑜宣布擇期再協商。對此，國民黨團書記長洪孟楷今天表示，雖然今天已經過30天的冷凍期，但他們不會在冒然表決，期盼行政部門提出對策跟方法，理性務實的討論可長可久的條例跟制度。
洪孟楷今天在黨團大會前受訪表示，昨天下午院長已經召開朝野協商，但因為柯建民總召反映一個小時的時間不夠，因為是4時30分朝野協商，但民意代表是沒有準時下班的；基本上如果要協商，應該要有進度，他們都可以延長開會時間，不過很遺憾，民進黨總召請求另外排時間協商，他們也從善如流。
洪孟楷指出，這是一個重大的條例法案，所以想要有共識，雖然今天已經過了30天的冷凍期，但他們不會在今天冒然的做表決，他們還是會尊重院長再召開朝野協商，把整個流程完備。
洪孟楷強調，如果民進黨真的還是沒有辦法看到台灣需要建設、台灣需要城鄉差距彌平，以及台灣人民需求的時候，他們才會做最後一步的表決，但在表決之前，他們還是以開放的態度，希望行政部門提出對策跟方法，好好的理性務實討論可長可久的條例跟制度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言