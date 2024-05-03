花東交通法案今過冷凍期 洪孟楷：不會貿然表決

立法院長韓國瑜原訂昨天下午召開朝野協商討論「環島高速鐵路建設特別條例」草案、「花東快速公路建設特別條例」草案，但因民進黨團總召柯建銘拒絕參加，韓國瑜宣布擇期再協商。對此，國民黨團書記長洪孟楷今天表示，雖然今天已經過30天的冷凍期，但他們不會在冒然表決，期盼行政部門提出對策跟方法，理性務實的討論可長可久的條例跟制度。

洪孟楷今天在黨團大會前受訪表示，昨天下午院長已經召開朝野協商，但因為柯建民總召反映一個小時的時間不夠，因為是4時30分朝野協商，但民意代表是沒有準時下班的；基本上如果要協商，應該要有進度，他們都可以延長開會時間，不過很遺憾，民進黨總召請求另外排時間協商，他們也從善如流。

洪孟楷指出，這是一個重大的條例法案，所以想要有共識，雖然今天已經過了30天的冷凍期，但他們不會在今天冒然的做表決，他們還是會尊重院長再召開朝野協商，把整個流程完備。

洪孟楷強調，如果民進黨真的還是沒有辦法看到台灣需要建設、台灣需要城鄉差距彌平，以及台灣人民需求的時候，他們才會做最後一步的表決，但在表決之前，他們還是以開放的態度，希望行政部門提出對策跟方法，好好的理性務實討論可長可久的條例跟制度。