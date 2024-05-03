美議員致函國際奧會 籲停止要求台灣以中華台北參賽

台灣過去數十年來都用「中華台北」名號、舉著五環會旗參加奧運，3位美國議員今天致函國際奧林匹克委員會主席巴赫，批現行做法不合理，要求考慮取消對台灣運動員的歧視性限制，拒絕北京霸凌。

共和黨籍聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、奧格茲（Andy Ogles）及史密斯（Chris Smith）今天致函巴赫（Thomas Bach）「細說從頭」：40多年來，國際奧會迫於中共壓力，要求台灣運動員以「中華台北」的名義參賽，還禁止在比賽期間展示台灣國旗及播放國歌。

帝芬尼等3人寫道，這不只不公平，還違反了「奧林匹克憲章」的核心原則，包括「每個人都必須有實踐運動的可能性，不受歧視」，及「奧林匹克運動應該遵循政治中立」。

「而台灣從未受到中華人民共和國控制，也從未是其領土的一部分，卻是唯一被這樣對待的參與方。」

議員們說，相較之下，波多黎各雖然是美國領地，但並未被迫以「美國聖胡安」（聖胡安是波多黎各的首府及最大城市）的身分參加奧運。同樣地，英國群島百慕達也不必以「英國漢密爾頓」（百慕達首都）的身分參賽。

3人更指出，波多黎各和百慕達還可以在開幕式及頒獎典禮上使用自己的旗幟。

他們表示，這些針對台灣的不合理限制甚至擴及台灣民眾，據報導，他們被禁止在奧運場館內揮舞國旗。

「這毫無意義。」議員在信中強調。

帝芬尼等3名議員呼籲巴赫及其他奧運官員抵制「中國持續的霸凌行為」，並在巴黎奧會前，考慮取消對台灣運動員和支持者的歧視性限制。

巴黎奧運將於7月26日到8月11日舉行。