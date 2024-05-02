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核一乾貯場卡關11年？新北市：去年判決 台電今年4/19才送水保計畫

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
核一廠室外乾貯設施已經建置，但新北市農業局過往以現況地形與核定計畫不符，要求台電修正水保計畫遲未放行使用。本報資料照
核一廠室外乾貯設施已經建置，但新北市農業局過往以現況地形與核定計畫不符，要求台電修正水保計畫遲未放行使用。本報資料照

核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，建好11年來無法啟用。近日雙方和解，市府同意3周內核定。新北市農業局表示，已在4月19日收到書圖資料，目前在核定中。市府知情人士說，法院已經判定市府要核定，並不會重審，台電只要送件就好，不懂為何不補資料？

核一室外乾貯水保計畫第二次變更案，於2023年3月16日經台北高等行政法院判決應予核定，新北市政府決定不上訴，將依法院判決辦理核定。農業局表示，但台電一直未將水保計畫送來，以致市府無從核定。

農業局表示，自法院判定後，市府再請台電依照「水土保持計畫審核監督辦法」第6條規定，檢送6份水土保持計畫書圖，但一直沒送件。2023年10月4日，法院提出訴訟外調解，市府與台電於今年1月18日啟動調解，在4月1日法院調解決定台電要補送書圖。

歷經1年1個月，經濟部於今年4月19日將台電6份水土保持計畫書圖核轉新北市府，市府表示，目前辦理核定中，於3周內完成核定通過。

「台電只要補件就可以通過。」知情人士表示，依照法規內容，市府是要台電複印正本資料6份，補件申請就會通過，並不是要重新審查，但台電不斷透過媒體放話，就是不補件，且法院在去年3月就判定市府要核定，市府也一直在等台電給資料，不懂為何不給資料？

新北市副市長劉和然表示，市府沒有卡關，乾式貯存場當初在設計過程中，緊鄰許多危險流域，地質上也令人擔心。市府在稽查過程之前，就希望台電能按圖施工，所以也請台電送水保計畫，市府會核實來審查，「還是一個前提，確保安全」。

台電 核一

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