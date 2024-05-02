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6工人差點被電成烤肉串 王鴻薇、游顥轟高鐵螺絲鬆了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇、游顥今舉行記者會，揭露台灣高鐵發生重大工安意外，因未遵守維修標準作業程序，險些造成工班6名人員遭受電擊成「烤肉串」，轟高鐵內部管理荒唐，螺絲鬆了。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委王鴻薇、游顥今舉行記者會，揭露台灣高鐵發生重大工安意外，因未遵守維修標準作業程序，險些造成工班6名人員遭受電擊成「烤肉串」，轟高鐵內部管理荒唐，螺絲鬆了。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委王鴻薇游顥今舉行記者會，揭露台灣高鐵發生重大工安意外，因未遵守維修標準作業程序，險些造成工班6名人員遭受電擊成「烤肉串」，轟高鐵內部管理荒唐，螺絲鬆了。

王鴻薇、游顥今揭露，4月9日，台灣高鐵烏日基地發生一場重大工安意外，甚至差點造成工班6人遭受3次2萬5000伏特電擊的意外。

王鴻薇提到，4月9日當天上午，高鐵0621次南下列車進入彰化路段某隧道時列車突然全黑，暫停行駛約5分鐘，高鐵表示因電力異常暫時停車。但高鐵公司未說明的是，當天上午高鐵烏日基地進行「電力開關」維修，該項維修應於夜間斷電時進行，高鐵相關維修部門未依規定進行維修。

王鴻薇指出，維修完成後開關測試，造成大量電力導入高鐵烏日基地，當時剛好有6名工班人員正在進行另一項電車線維護作業。所幸該作業有依照相關規定進行，以接地棒防護，使工班免於遭受3次2萬5000伏特電擊。高鐵0621次南下列車停駛，也是因為電力導入後接地造成跳電所致。

王鴻薇批，發生嚴重工安意外，高鐵公司聞訊之後對相關工班漠不關心，也無積極指示或要求相關單位儘速檢討改善並宣導。她質疑，發生重大意外，事前預防和事後檢討都沒有做，高鐵螺絲到底有多鬆，內部還有多少離譜、荒唐的狀況沒有被發現？

游顥表示，他的辦公室近日收到高鐵內部檢舉，4月27日高鐵被爆出「列車長規避酒測還上車執勤」的新聞，但高鐵輕忽公安，罔顧乘客安全的行為，不該如此輕描淡寫的帶過。

游顥說明，該高鐵列車長不光規避酒測，負責酒測的監督調派員疑似放水外，還幫該列車長代測酒測，為何監督人員可以幫列車長代測？據檢舉人表示，其代測行為相當嫻熟，代測酒測的行為有多久了？到底還有多少列車長是酒測代測？

游顥表示，高鐵公司難道以為預算不用到立法院接受審查，就不用受外界和國會監督，內部管理可以為所欲為嗎？高鐵公司最大股東還是交通部，高鐵也是國人重要公共資產；高鐵攸關交通安全和公共工程安全的行為，應被全民關心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

游顥 王鴻薇 酒測 高鐵

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