林佳龍即將就任外交部長 吳釗燮：大家都期待

520總統就職典禮在即，新內閣，和國安人事佈局也即將上任，外交部長吳釗燮今表示，大家都很期待準外交部長林佳龍到外交部來工作。

賴政府即將上路，日前宣布將由現總統府秘書長林佳龍接任外交部長、現外交部長吳釗燮則回任國安會秘書長。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「外交部如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法」，並備質詢。針對媒體提問接下來的外交國安人事佈局，吳釗燮說，林佳龍在各方面的經歷都非常豐富，大家也都期待他到外交部來工作。

至於重回國安會工作，吳釗燮說，國安會與外交部的工作雖然有些類似，但也有基本上的不同，他現在在思索，未來到國安會去做公眾溝通這一塊要怎麼處理，現在還沒有定論。

媒體進一步詢問，吳釗燮在擔任外交部長任內，將外交部變成一個「代表台灣對外發言」的角色，未來會如何與準副總統蕭美琴合作？吳釗燮回應說，這方面還在討論中。