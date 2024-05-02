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綠拒NCC政黨比例 黃國昌爆「蔡總統用喬的」

聯合報／ 記者馬瑞璿周佑政屈彥辰林銘翰／台北報導
民眾黨立委黃國昌（圖）質詢時說，民進黨口口聲聲說NCC委員不可用政黨比例代表，但實際上，早在3月間蔡總統邀請民眾黨主席柯文哲會談時，蔡就親口問過。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委黃國昌（圖）質詢時說，民進黨口口聲聲說NCC委員不可用政黨比例代表，但實際上，早在3月間蔡總統邀請民眾黨主席柯文哲會談時，蔡就親口問過。記者潘俊宏／攝影

行政院日前公布國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）四名新委員被提名人，ＮＣＣ主委陳耀祥昨天說，他認為這四人都相當專業，外傳新任人選提名過程中有媒體大亨介入，他並不清楚；他也表達任期至今年七月卅一日，屆時將回台北大學任教，不會延任。

民眾黨立委黃國昌質詢時則說，民進黨口口聲聲說ＮＣＣ委員不可用政黨比例代表，但實際上，早在三月間蔡英文總統邀請民眾黨主席柯文哲會談時，蔡英文就親口問過，「接下來的四名委員，國民黨兩席、民眾黨一席、民進黨一席，這樣好不好？」黃國昌指出，這代表著民進黨只要掌握多數，就可以私下「用喬的」，「民眾黨對這樣的建議拒絕，因為ＮＣＣ不應該要讓民進黨這樣搞爛下去」。

針對黃國昌的說法，總統府發言人林聿禪回應表示，關於ＮＣＣ的相關提名作業，蔡總統皆有與副總統賴清德充分溝通，並依照程序提出合適人選，送交立法院；黃國昌並未參與當天蔡總統與柯文哲的會面，黃國昌所發表的言論也並非事實。

黃國昌隨後又在臉書發文表示，即將卸任的總統想私下喬ＮＣＣ人事，已經很可恥了，沒想到醜事被揭露後，竟然還敢說謊；他要請蔡總統指教，他所發表的言論，哪裡並非事實？「不要只敢躲在發言人背後，企圖用謊言遮掩民進黨的沉淪。」

對於ＮＣＣ新任委員人選，現任副主委翁柏宗被指定將擔任ＮＣＣ主委，國民黨立委王鴻薇昨也揭露，翁柏宗宣示打詐，過去卻曾被詐騙現金三五八萬元。

王鴻薇說，對於翁柏宗被歹徒詐騙，她深表同情和遺憾，整件事最可惡的肯定是詐騙集團；但翁柏宗宣稱未來持續推動ＮＣＣ既有業務、關注打詐議題，讓人不免擔心，當年抱著三五八萬元現金給詐騙犯的人，有能力打詐嗎？「ＮＣＣ裡，不是被詐騙的、就是去當詐騙集團的門神。」

由於在野黨已揚言杯葛ＮＣＣ四名委員被提名人，按現行法規，若新任委員提名不過關，屆期委員可先留任，意味著陳耀祥可依法延任。國民黨立委洪孟楷昨就此質詢時，陳耀祥回應，「其他委員的態度，要問他們才清楚；我們學界委員，都想回學界。」明確表達自己不會延任。

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