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NCC組織法修正 藍白聯手送協商

聯合報／ 記者馬瑞璿屈彥辰蔡晉宇／台北報導
國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）拒絕提供鏡電視審照過程相關資料給立院調閱小組，昨天引發朝野立委一度拍桌口角。國民黨立委謝龍介（右）想上前找ＮＣＣ主委陳耀祥（左）理論，民進黨團總召柯建銘（右三）從中阻擋。記者潘俊宏／攝影
國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）拒絕提供鏡電視審照過程相關資料給立院調閱小組，昨天引發朝野立委一度拍桌口角。國民黨立委謝龍介（右）想上前找ＮＣＣ主委陳耀祥（左）理論，民進黨團總召柯建銘（右三）從中阻擋。記者潘俊宏／攝影

立法院聯席委員會昨天審查國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）組織法部分條文修正草案，內容涵蓋第四條、第八條、第十條，對ＮＣＣ委員提名方式、旋轉門條款等提出修正，朝野立委經過六個小時激辯，藍白立委挾人數優勢，通過停止討論並保留協商的動議，交付黨團協商。

此外，在野黨不滿ＮＣＣ拒絕立法院鏡電視調閱小組調閱相關文件，國民黨立委傅崐萁、民眾黨立委林國成等人提出臨時提案，指ＮＣＣ回函對憲法權力分立原則、司法院大法官解釋及法律的錯誤及恣意解釋，屬違法且規避立法院對行政機關的監督，屬「毀憲亂政」的行為，應予最嚴厲譴責，並移送監察院。儘管民進黨立委輪番發言表示反對，但最終以十三票對十二票，表決通過提案。

監察院秘書長李俊俋表示，目前監院尚未收到立法院公文，將在收到公文後進一步說明。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議昨天審查ＮＣＣ組織法部分條文修正草案。對於藍營版本主張ＮＣＣ委員改以政黨比例產生，民進黨立委蔡其昌說，如果改以政黨比例，「請問決策到底是哪一黨埋單？」此外，立法權有沒有干預行政權？權力分立應該更加清楚。

國民黨立委吳宗憲回擊，「台灣制度設計非常好，ＮＣＣ是言論自由保障的一環，但就是有人去濫用這個權限。這也讓今天不得不讓組織法更嚴謹，去排除這些濫用權力的人。」ＮＣＣ則回應，若由立院政黨比例分配推薦名單或組成，恐將違憲，且無助降低、摒除政治力影響；若採修正草案所提原任委員不得延任，將影響ＮＣＣ政務推動。

陳耀祥昨在委員會與多名國民黨、民眾黨立委發生言語衝突。國民黨團表示，陳耀祥身為獨立機關首長，卻於委員會開會前先至民進黨團辦公室「密室溝通、協商」，獨立性蕩然無存；ＮＣＣ主任秘書黃文哲未向會議主席報備，擅自返回ＮＣＣ開記者會，兩人如此藐視國會，應予最嚴厲譴責。

傅崐萁 國民黨 李俊俋 民進黨 立法院 蔡其昌 藐視國會 陳耀祥

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