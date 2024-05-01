阿根廷眾院外委會慰問花蓮震災 外交部：續深化交流
阿根廷國家眾議院外交委員會通過決議慰問花蓮震災；外交部今天表達由衷歡迎與感謝，並表示願在兩國共享民主自由理念的基礎上，持續與阿根廷深化交流。
外交部晚間發布新聞稿表示，阿根廷國家眾議院外交委員會於近期通過4項慰問花蓮震災的友好決議，外交部表達由衷歡迎與感謝。
外交部指出，決議案獲得該院不分黨派議員支持，各項決議均表達阿根廷國會對台灣遭逢強震的關切，並祝願台灣人民儘快恢復正常生活。4月3日地震發生後，已有多名阿根廷國會議員及政要在第一時間透過致函、簡訊等途徑表達關懷。
外交部表示，對於阿根廷友人展現的溫暖慰問與關懷表達由衷感謝。台灣願在兩國共享民主自由理念的基礎上，持續與阿根廷深化交流，建構互惠互利的實質合作關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言