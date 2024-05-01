陳菊：人權會依據中程策略計畫 成立逐步廢除死刑小組

國家人權委員會主任委員、監察院長陳菊今天下午會見歐洲經貿辦事處代表高哲夫，本次會談雙方就死刑存廢、移工、人權教育等人權議題進行廣泛地交流。陳菊表示，人權會依據中程策略計畫，成立推動逐步廢除死刑小組，並參考歐洲國家廢除死刑的經驗，進行社會溝通、推動關心照顧被害者等制度等。

陳菊表示，台灣上個月就死刑釋憲案也進行公開的言詞辯論，人權會受邀以鑑定機關身分，由人權會委員高涌誠代表出席憲法法庭，從國際人權公約觀點分析，提供鑑定意見，表達廢除死刑的立場。

陳菊指出，廢除死刑在台灣具有高度爭議，根據調查，民意80%支持死刑，在國會與整個社會氛圍，廢除死刑的立場也遭受很大的輿論壓力，需要更多理性的討論空間。人權會基於保障生命權與人性尊嚴，將持續與NGO團體、大專院校合作，展開社會對話，修復犯罪創傷，保護被害人正義。

高哲夫表示，人權是歐盟的DNA，在歐盟印太合作戰略中人權是關鍵的一環，台灣是歐盟的重要夥伴，期待台歐盟雙邊能就人權議題持續深化交流。期待透過歐盟的經驗分享，協助台灣達到逐步廢除死刑的目標。