蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 府：黃國昌言論非事實

民眾黨立委黃國昌今天在立法院表示，早在3月蔡英文總統邀請民眾黨主席柯文哲赴總統府會談時，蔡總統就親口問過，「接下來的（NCC）4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？」總統府發言人林聿禪回應表示，有關蔡總統與柯文哲柯會面時的實際情形，黃國昌並未參與當天的會面，黃國昌所發表的言論也並非事實。

立法院司法及法制、交通委員會今天召開聯席會議，審議NCC（國家通訊傳播委員會）組織法修正草案，民進黨不贊成修正NCC組織法、極力護航，在野黨則強力要求必須要討論條文修正。

黃國昌發言時表示，民進黨口口聲聲說NCC委員不可用政黨比例代表制，但實際上蔡總統卻在邀請柯文哲到總統府時親自開口問，「接下來4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？」

林聿禪表示，關於NCC的相關提名作業，蔡總統皆有與副總統賴清德充分溝通，並依照程序提出合適人選，送交立法院；有關蔡總統與柯文哲柯會面時的實際情形，黃國昌並未參與當天的會面，黃國昌所發表的言論也並非事實。