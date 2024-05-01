快訊

創校121年…如今學生僅207名 「這所學校」虧損嚴重決定停招

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 總統府：黃國昌言論非事實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 府：黃國昌言論非事實

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人林聿禪。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人林聿禪。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌今天在立法院表示，早在3月蔡英文總統邀請民眾黨主席柯文哲赴總統府會談時，蔡總統就親口問過，「接下來的（NCC）4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？」總統府發言人林聿禪回應表示，有關蔡總統與柯文哲柯會面時的實際情形，黃國昌並未參與當天的會面，黃國昌所發表的言論也並非事實。

立法院司法及法制、交通委員會今天召開聯席會議，審議NCC（國家通訊傳播委員會）組織法修正草案，民進黨不贊成修正NCC組織法、極力護航，在野黨則強力要求必須要討論條文修正。

黃國昌發言時表示，民進黨口口聲聲說NCC委員不可用政黨比例代表制，但實際上蔡總統卻在邀請柯文哲到總統府時親自開口問，「接下來4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？」

林聿禪表示，關於NCC的相關提名作業，蔡總統皆有與副總統賴清德充分溝通，並依照程序提出合適人選，送交立法院；有關蔡總統與柯文哲柯會面時的實際情形，黃國昌並未參與當天的會面，黃國昌所發表的言論也並非事實。

NCC 柯文哲 蔡英文 黃國昌

延伸閱讀

NCC組織法修正案吵翻天 黃國昌再提：蔡英文早就喬過了

新竹縣議員補選藍白合？柯文哲拜會芎林鄉代會 密談藍營要角

京華城、北士科案爭議延燒 柯文哲：吵那麼多天幹什麼？

指京華城容獎都審委員反對、官員不背書 鍾小平盼彈劾柯文哲

相關新聞

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 府：黃國昌言論非事實

民眾黨立委黃國昌今天在立法院表示，早在3月蔡英文總統邀請民眾黨主席柯文哲赴總統府會談時，蔡總統就親口問過，「接下來的（N...

不只里長加發年終！ 議員助理費、為民服務費擬增8萬

內政部長林右昌日前拋出里長年終慰問金調至1.5個月、約7.5萬元，粗估每年將增加5.8億元費用。據悉，近24年未調的議員...

立院臨時提案研議觀光開放 藍要求「中國」改「大陸」

立院內政委員會1日召開全體會議，就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」邀陸委會、交通部、內政部等進行專題報告並備...

才說關注打詐 王鴻薇憶起準NCC主委翁柏宗曾遭騙358萬

行政院昨晚宣布國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員名單，委員暨現任副主委翁柏宗被指定擔任NCC主委。國民黨立委王鴻薇今日...

台電虧損政院金援千億 明拍板追加預算案不增加舉債

台電去年累計虧損3800億元，影響電價4月平均調漲11％，行政院也將撥補台電1000億元。明天行政院會預計將通過主計總處...

陳菊：人權會依據中程策略計畫 成立逐步廢除死刑小組

國家人權委員會主任委員、監察院長陳菊今天下午會見歐洲經貿辦事處代表高哲夫，本次會談雙方就死刑存廢、移工、人權教育等人權議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。