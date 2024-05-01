NCC主委陳耀祥備詢前先到民進黨團報到？ 國民黨團轟有失獨立

今日上午立法院司法法制委員會，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥與會備詢，國民黨團下午表示，陳耀祥身為獨立機關首長，陳耀祥早上委員會開會前，居然先至民進黨團辦公室與民進黨團進行「密室溝通、協商」，其獨立機關的獨立性蕩然無存。

國民黨團指出，會議期間更發生，國民黨立委魯明哲與官員進行詢答時，NCC主任秘書黃文哲未與會議主席報備，擅自離開委員會，返回NCC召開記者會。此舉膽大妄為、無視委員會主席及國會相關職權，在在凸顯NCC喪失其獨立性、自主性及並且完全不尊重國會。

國民黨團稱，陳耀祥更成為過去八年以來，民進黨執政下首位被委員會決議送交監察院的官員，代表過去的荒腔走板的行為，確實已經天怒人怨、也讓國人無法看下去。

國民黨團表示，陳耀祥及黃文哲自甘淪為民進黨團的黨意機關、附隨組織的隨從、打手。國民黨團針對今日NCC官員離譜、藐視國會之舉，給予最嚴厲譴責。