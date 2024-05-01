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才說關注打詐 王鴻薇憶起準NCC主委翁柏宗曾遭騙358萬

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院昨晚宣布國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員名單，委員暨現任副主委翁柏宗被指定擔任NCC主委。國民黨立委王鴻薇今日揭露，翁柏宗宣示打詐，過去卻曾被詐騙現金358萬元。圖／王鴻薇臉書
行政院昨晚宣布國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員名單，委員暨現任副主委翁柏宗被指定擔任NCC主委。國民黨立委王鴻薇今日揭露，翁柏宗宣示打詐，過去卻曾被詐騙現金358萬元。圖／王鴻薇臉書

行政院昨晚宣布國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員名單，委員暨現任副主委翁柏宗被指定擔任NCC主委。國民黨立委王鴻薇今日揭露，翁柏宗宣示打詐，過去卻曾被詐騙現金358萬元。

王鴻薇說，行政院提名翁柏宗為未來NCC主委。翁柏宗受訪時表示，未來持續推動NCC既有業務，還說要關注打詐議題。但翁此話一出，卻不免讓人想起他過去被詐騙的經驗，抱著358萬現金給詐騙犯，真的讓人不免擔心，翁是有能力反詐打詐嗎？

王鴻薇表示，翁柏宗的案件發生在民國108年6月，他接獲假冒中華電信人員電話並告知積欠電話費，並說他的身分遭冒用申請電信門號及銀行帳戶，最後將電話轉接至假警察單位165，電話中以各種詐騙名目等說詞，誘騙誤導被害人涉及刑案需配合檢警調偵辦，最後假冒檢警，指使翁柏宗提領358萬元在住家附近巷內面交現金。全案目前已經結案，相關犯罪者都有被判刑。

王鴻薇提到，對於翁柏宗準被歹徒詐騙，她深表同情和遺憾，整件事最可惡的肯定是這些所謂的詐騙集團。NCC裡面，不是被詐騙的就是去當詐騙集團的門神， 就是沒做好為民眾反詐打詐的工作。

NCC 王鴻薇 翁柏宗 詐騙集團

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