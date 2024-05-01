NCC新委員名單出爐 陳耀祥認為這四人專業、強調自己不延任

行政院昨（30）日公布NCC委員提名人選名單，針對這份名單，NCC主委陳耀祥今（1）日指出，提名權是行政院長權利，予以尊重，他也認為這4人都相當專業；備詢過程中，陳耀祥也表示，他的任期7月31日屆滿，屆時將會回台北大學任教，不會延任。

行政院昨日公布NCC委員提名人選，行政院人事行政總處4月30日透過新聞稿指出，考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，已依法提名現任NCC副主委翁柏宗為委員兼主委、台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏為委員兼副主委，以及委員東華大學中國語文學系專案教師羅慧雯與NCC電台與內容事務處副處長詹懿廉共4人名單函送立法院審查，任期均自113年8月1日起至117年7月31日止。

針對行政院提出的這份名單，陳耀祥指出，提名權是行政院長的權力，NCC予以尊重，基本上來說，這4個人選都相當專業。

外界傳出，提名過程中有媒體大亨介入，陳耀祥說「並不清楚」，也是看媒體報導才知道；由於翁柏宗先前捲入鏡電視洩密案，外界也質疑翁柏宗是否適合擔任NCC主委，對此，陳耀祥也回應，鏡電視相關案件，監察院調查過了，若還有司法調查案件，都會配合檢調單位處理。

由於翁柏宗仍有爭議，外界認為接下來立法院審議NCC委員提名名單時，翁柏宗可能不過關；按照現行法規，若新任委員提名不過關，屆期委員可以先留任，以維持部會運作，這也意味著，陳耀祥可以依法延任。

國民黨立委洪孟楷質詢時詢問陳耀祥屆時會不會續任？若7月31日委員還沒產生時，其他三位屆期委員是否留任？陳耀祥回應，「其他委員的態度，要問他們才清楚，我們學界委員都想回學界。」

陳耀祥也明確表示，他的任期是到今年7月底期滿卸任，且台北大學已來函要求他回去教書，他借調期滿後，會回學校，不會延任。