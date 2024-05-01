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立院司法及法制、交通委員會聯席會譴責NCC主委陳耀祥

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院司法及法制、交通委員會聯席會議通過通過臨時提案，認為NCC主委陳耀祥違法規避立法院對行政機關的監督，應予最嚴厲譴責，並移送監察院，民進黨雖然舉手反對但人數不敵在野立委。記者潘俊宏／攝影
立法院司法及法制、交通委員會聯席會議通過通過臨時提案，認為NCC主委陳耀祥違法規避立法院對行政機關的監督，應予最嚴厲譴責，並移送監察院，民進黨雖然舉手反對但人數不敵在野立委。記者潘俊宏／攝影

立法院鏡電視調閱小組日前要求國家通訊傳播委員會（NCC）提供有關鏡電視申設等資料，但NCC卻不提供，主委陳耀祥今天在立法院司法及法制、交通委員會聯席會議面對立委黃國昌的質詢，仍質疑調閱小組釐清是基於何項重大特定議案需行使調閱權，引發朝野立委一度拍桌互嗆，最後聯席會通過臨時提案，給予陳耀祥最嚴厲譴責，並移送監察院。

民眾黨立委黃國昌今天上台質詢陳耀祥時，雙方你來我往一度火爆，陳耀祥的質詢態度引發民眾黨立委林國成與國民黨立委謝龍介不滿，執政黨立委也群起護航嗆聲。最後立法院司法及法制、交通委員會聯席會議通過通過傅崐萁、林國成等人的臨時提案，認為陳耀祥違法規避立法院對行政機關的監督，屬毀憲亂政的行為，破壞憲政體制甚鉅，應予最嚴厲譴責，並移送監察院。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議通過通過臨時提案，認為NCC主委陳耀祥違法規避立法院對行政機關的監督，應予最嚴厲譴責，並移送監察院。記者潘俊宏／攝影
立法院司法及法制、交通委員會聯席會議通過通過臨時提案，認為NCC主委陳耀祥違法規避立法院對行政機關的監督，應予最嚴厲譴責，並移送監察院。記者潘俊宏／攝影
立法院司法及法制、交通委員會聯席會議通過通過臨時提案，認為NCC主委陳耀祥違法規避立法院對行政機關的監督，應予最嚴厲譴責，並移送監察院。記者潘俊宏／攝影
立法院司法及法制、交通委員會聯席會議通過通過臨時提案，認為NCC主委陳耀祥違法規避立法院對行政機關的監督，應予最嚴厲譴責，並移送監察院。記者潘俊宏／攝影
立法院司法及法制、交通委員會聯席會議通過通過臨時提案，認為NCC主委陳耀祥（右）違法規避立法院對行政機關的監督，應予最嚴厲譴責，並移送監察院，民進黨總召柯建銘（左）數度反對不敵在野立委人數優勢。記者潘俊宏／攝影
立法院司法及法制、交通委員會聯席會議通過通過臨時提案，認為NCC主委陳耀祥（右）違法規避立法院對行政機關的監督，應予最嚴厲譴責，並移送監察院，民進黨總召柯建銘（左）數度反對不敵在野立委人數優勢。記者潘俊宏／攝影
立法院司法及法制、交通委員會聯席會議通過通過臨時提案，認為NCC主委陳耀祥違法規避立法院對行政機關的監督，應予最嚴厲譴責，並移送監察院。記者潘俊宏／攝影
立法院司法及法制、交通委員會聯席會議通過通過臨時提案，認為NCC主委陳耀祥違法規避立法院對行政機關的監督，應予最嚴厲譴責，並移送監察院。記者潘俊宏／攝影

NCC 鏡電視 陳耀祥

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