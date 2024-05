經貿外交工作成果報告 外交部爭取各國挺台加入CPTPP

談吃的人都愛說:You are what you eat.(人如其食)。但觀察政治人物的吃喝可能要反過來:他們精心設計「吃什麼」來傳達政治意圖、形塑人格魅力。前總統馬英九在北京喝的「酸烏魚蛋湯」,以及副總統當選人蕭美琴從美國帶回來的酒,表現出來的就是兩種截然不同的政治人設。...

2024-05-01 12:00