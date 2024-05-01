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經貿外交工作成果報告 外交部爭取各國挺台加入CPTPP

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部30日發布第一季經貿外交工作成果，內容顯示，外交部今年仍全力衝刺，爭取我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。圖／聯合報系資料照片
外交部30日發布第一季經貿外交工作成果，內容顯示，外交部今年仍全力衝刺，爭取我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。圖／聯合報系資料照片

外交部30日發布第一季經貿外交工作成果，內容顯示，外交部今年仍全力衝刺，爭取我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

外交部發布「外交部及駐外館處113年第一季經貿外交工作成果」，內容指出今年第一季全球景氣緩步復甦，國際經貿活動仍持續受地緣政治影響，以及美國聯準會降息時程遞延，投資與消費成長幅度有限。

外交部表示，為續維持台灣經濟動能，外交部及駐外館處持續積極參與多邊經貿組織，發揮我國為可信賴夥伴關鍵角色，深化與民主夥伴國家產業合作，同時支持我邦交國共榮發展，並持續攜手業者開拓潛在市場。

外交部指出，行政院經貿談判辦公室（OTN）總談判代表政務委員鄧振中日前率團出席2月26日至29日在阿布達比舉辦的「世界貿易組織」（WTO）第13屆部長會議（MC13），期間與會員合作促成部長決議及宣言等多項成果，展現我國支持以規則為基礎之多邊貿易體系。

外交部表示，鄧振中於MC13雙邊會談期間，積極向英國等爭取支持我國加入CPTPP；駐處也持續敦促各成員國支持儘速成立我國入會案工作小組。

另外，我國駐秘魯代表處協助經濟部貿易署長江文若赴訪秘魯參加2024年「亞太經濟合作」（APEC）第一次資深官員會議（SOM1），期間拜會秘魯利馬商會、工業總會、國際貿易總會等會長，也籲請支持我國加入CPTPP案。　

外交部也指出，外交部政務次長謝武樵今年3月18日應邀出席在加拿大渥太華舉辦的「台加經濟安全論壇」並發表專題演說，強調台灣產業位居全球供應鏈重要地位，台加「投資促進及保障協議」（FIPA）已助奠定兩國產業合作良好基礎，並呼籲加拿大以創新與彈性方式協助啟動我國入會程序。

而我國駐美國代表俞大㵢與美國國際開發金融公司（DFC）今年2月簽署「國際發展合作瞭解備忘錄」，雙方允以多元、創意方式探索合作援助機會，協力推動國際合作發展。我國駐美國代表處另促成美台商業協會（USTBC）訪台並晉見蔡英文總統，有益爭取美國商界支持「台美21世紀貿易倡議」後續談判、台美洽簽避免雙重課稅協定及台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）等案，強化關鍵產業鏈韌性。

APEC 俞大㵢 外交部

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