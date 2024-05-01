【專家之眼】台美經貿談判的二大戰略錯誤

台美21世紀貿易倡議第2階段談判29日在台北展開，其中最受關注的是「農業」議題，會前行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮對外表示，會盡力爭取我方農產品出口美國。如此思維，將陷入美國陷阱，無形中已犯下二大戰略錯誤。

我方想要爭取的是，美國開放台灣加工豬肉產品進口。過去因口蹄疫事件，導致台灣豬肉出口受限。經過23年後，世界動物衛生組織(OIE)已於2020年宣布台灣為不施打疫苗之非疫區。傳統豬瘟也已拔針，有望在明年獲得WOAH認可為豬瘟非疫國。

基此，我國豬肉產品已安全無虞，部分國家已開放我國生鮮豬肉進口，即使是標準最嚴格的日本，縱然尚未開放台灣生鮮豬肉，但仍允許我加熱肉品(如香腸、火腿及培根等)銷日，而美國卻完全禁止。

蔡總統2020年片面宣布開放有安全疑慮的含「萊克多巴胺」（Ractopamine）的豬肉，以及30月齡以上的美國牛肉進口，以解除台美經濟合作的障礙。然美國限制我豬肉產品難道就不是貿易障礙?政府雙重標準引發豬農不滿，所以才會被迫對外表示關心。

二國的貿易爭端，應本於平等互惠的方式進行，台灣與美國同屬WTO會員，蔡政府原本可透過TIFA談判，對等要求美方也應同步解除對我國設下的貿易障礙，美國也應同步開放台灣的生鮮豬肉與加熱豬肉。無奈政府未經談判逕行棄守，非但危及國人健康，亦失去與美國的談判籌碼，為我方第一個戰略錯誤。

同樣的，對於日本福島核食解禁，也犯了相同的錯誤，我方主動鬆綁核食後，日方自然就不會理會我方開放生鮮豬肉的要求。尤有甚者，政府或許根本無視過去我國最大的豬肉出口市場(1997年出口金額高達15.4億美金)，不重視豬農權益，未曾向日本請求恢復進口，蓋從農業部或經濟部的公開資料，似未見政府曾向日本要求解除生鮮豬肉的限制。

而第二個戰略錯誤，則是誤解《台美21世紀貿易倡議》本質，其並非自由貿易協議(FTA)的談判，不會涉及市場開放與關稅減免。與之相近似的《印太經濟架構》(IPEF)，農業議題主要在於討論技術性貿易障礙(TBT)和食品安全與動植物防疫檢疫措施(SPS)等內容，也未涉及市場開放。

而且美國外國貿易權乃屬國會的權力，須經國會制定《貿易促進授權法》（Trade Promotion Authority, TPA），授權行政機關進行國際經貿談判，行政部門始能簽署自貿協議。前次的授權早在2021年業已屆至，拜登政府並不打算重啟新的TPA授權立法，亦即拜登已放棄傳統FTA或BTA的選擇。

美國縱然不再進行FTA談判，改以去除貿易障礙，強迫其他國家進行市場開放，一樣可達到其目的。從美國貿易代表署（USTR）3月底發布貿易壁壘報告可知，本次談判美方極可能以我方違反TBT或SPS為由，要求解除「原產地標示」規定，並降低豬、牛內臟的萊劑MRL標準等限制。

我方應洞悉美國的貿易手法，態度低下拜託美國開放市場，老美只要一句無權開放，就可以直接拒絕。談判代表反而應強烈指責美方，限制我豬肉產品進口，已牴觸TBT規範，屬於貿易壁壘，才有可能達成目的。