「知識巨星」啟動 朱立倫率KMT Studio會自民黨青年局

國民黨主席朱立倫今率KMT Studio召集人葛如鈞、青年部主任廖偉翔、婦女部主任邱若華、新北市議員江怡臻、桃園市議員凌濤等國民黨青年，會見日本自民黨青年局長鈴木貴子眾議員一行，雙方就台日關係、青年參政、性別平權進行意見交換。

國民黨指出，數十年來，自民黨青年局與國民黨保持密切的交流互動，這次是朱立倫自2021年上任黨主席後，第三度會見自民黨青年局國會議員。會見過程一大驚喜，是邱若華與鈴木貴子時隔20年再會，高中同學異地重逢格外親切，兩人從高中同窗成長為台日國會議員，更是國民黨與自民黨青年參政、青年交流的典範縮影。

國民黨表示，朱立倫堅持「親美、友日、和陸」的外交路線，就是希望與各方、各層級維繫友好互動，青年交流就是重要的一環。未來會繼續透過KMT Studio深化改革、連結國際，自民黨青年局今日分享有關青年參政、性別平權、社群網路的經驗，也是國民黨未來改革方向的重要借鏡。

國民黨表示，期待持續與自民黨深化交流，共同為台日關係的現在與未來堆疊善意，增進實質的台日友好關係。

朱立倫表示，經過這幾年的經營，已經有越來越多年輕世代加入我們的腳步，包含各地的立委、議員，甚至是縣市政府發言人，亦或是民意代表的助理等，堪稱遍地開花。但仍然有許多進步空間，因此希望透過KMT Studio這個平台，讓年輕人認識正確的國民黨，包含主張、理念與愛台灣的決心，而不是經過民進黨抹黑、抹紅後的國民黨。

葛如鈞說明，國民黨作為第一個與知名線上教育平台合作的政黨，本次計畫是 KMT Studio與Hahow for Business 合作的全新階段，旨在透過虛實整合的方式，將數位教育資源從線上延伸至線下、乃至全台灣，全面提升青年的專業知識與技能。

平台提供逾600門課程，由國際級名師授課，課程領域內容涵蓋職場技能、數據分析、設計、外語學習等，未來更將招募有志青年成為 KMT Studio 的「季節講師」，成為跨平台的知識巨星與發光種子，甚至計畫連結國際社群、各國議會等，充分發揮「輕量化、內造化、年輕化」的特性，將專業知識與青年培育普及至更廣泛的社群。

國民黨表示，「知識巨星」計畫的啟動，不僅為青年提供學習與成長的平台，更是國民黨推動先進價值和青年培育的重要一步，未來KMT Studio將繼續擴展此計畫，進一步與各縣市地方政府青年局、地方民代及青工會合作，希望所有青年都能透過KMT Studio接觸到先進價值、學習專業知識，成為未來青年。