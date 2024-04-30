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賴清德突襲民進黨直播現場 吳崢、王義川冷汗直流

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨直播節目「老闆叫我開直播」今天來到第七集，由發言人吳崢主持，來賓為政策會執行長王義川，直播中民進黨主席賴清德突然現身亂入，令吳崢與王義川驚呼連連、更冷汗直流，賴清德也給兩人加油打氣，並拜託網友持續支持。圖／取自民進黨直播
民進黨直播節目「老闆叫我開直播」今天來到第七集，由發言人吳崢主持，來賓為政策會執行長王義川，直播中民進黨主席賴清德突然現身亂入，令吳崢與王義川驚呼連連、更冷汗直流，賴清德也給兩人加油打氣，並拜託網友持續支持。圖／取自民進黨直播

民進黨直播節目「老闆叫我開直播」今天來到第七集，由發言人吳崢主持，來賓為政策會執行長王義川，直播中民進黨主席賴清德突然現身亂入，令吳崢與王義川驚呼連連、更冷汗直流，賴清德也給兩人加油打氣，並拜託網友持續支持。

賴清德表示，期待兩人號召更多黨員入黨，對黨、對台灣才有實質的貢獻，也期許兩人一起把民進黨Youtube頻道訂閱數衝破10萬人；賴清德的加入也令節目觀看人數突破史上新高。

民進黨本周六將舉辦入黨見面會，由吳崢、王義川擔任入黨推薦人，活動今晚開始報名，吳崢與王義川也常在網路上較勁人氣。直播中，正當兩人為活動KPI針鋒相對時，賴清德忽然突襲直播現場吐槽兩人說，重點不在個人人氣，個人的虛名不重要，誰有實力號召更多理念相同的夥伴入黨才重要。

賴清德也和收看直播的觀眾打招呼，謝謝網友的支持。賴清德表示，王義川和吳崢兩人都很認真，是民進黨的兩大支柱，但還需要大家再多給予鞭策，因此更給兩人訂下目標，第一，周六的入黨見面會，要努力號召更多人入黨，對黨及台灣才有實質的貢獻；第二，讓民進黨頻道訂閱達到10萬人。今天給一個短期和一個中期目標，期望吳崢、王義川努力朝目標前進，至於長期以後再和兩人討論。

王義川苦笑表示，老闆親自到直播現場督軍訂KPI，賴清德的加油打氣，是不是在給他們壓力。賴清德說，壓力就是加油打氣，有壓力才會成長，王義川笑稱，在民進黨工作真的很困難。

吳崢也向網友表示，賴清德突襲的「放送事故」完全不在節目流程中，另兩人冷汗直流。網友也說，兩人平時辯才無礙，遇到賴清德突襲檢查竟語無倫次，並敲碗希望賴清德常常來上直播。

王義川 直播 賴清德

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