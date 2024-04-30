柯文哲體驗一日黨部客服 被怨「失言時電話最多」

勞動節前夕，民眾黨主席柯文哲到黨部體驗一日客服人員，得知自己「失言」時客服電話最多；他主張勞動節、教師節全台都該放假一天，希望今年修法順利，明年勞動節都能放假。

柯文哲在今晚播出的YouTube節目「柯P揪時在」裡，到第一線擔任一日黨部客服人員，接聽陳情電話、回覆黨員信件，感受基層黨工的辛勞。柯文哲也從客服人員處得知，當自己被指「失言」時，黨部客服電話量會爆增，他承諾會好好檢討。

柯文哲也與民眾黨立委陳昭姿對談，民眾黨有哪些友善勞工政策。陳昭姿說，為打造友善生育環境，提案修法增加「親職假」，能以小時為單位、在子女滿8歲前都可申請，並與育嬰假合併計算，最多可以請2年。

陳昭姿說，另外如果勞工參加教保機構、親職活動或校園活動，每有1名子女每年可有1日「親職教育假」；至於「家庭照顧假」則從事假中獨立出來，並從7天增為14天。

柯文哲表示，他主張勞動節、教師節，全台都該放假一天，而不是老師學生放假、家長不放假，或公務員不放假、企業員工放假的混亂現象，希望今年修法順利，明年勞動節民眾都可以放假。

柯文哲說，民眾黨內率先施行友善勞工法案，從今年勞動節當日起，民眾黨所有黨工的「家庭照顧假」將從事假中獨立出來，可擁有完整14天的家庭照顧假，同時也保有原本14天的事假。

柯文哲指出，所有不同場域工作的勞動者，都能提升自己權益，因此支持警消組工會，政府應視工會為促成勞資和諧溝通的「夥伴」，而不是「敵人」。民眾黨會繼續關心勞工權益，包括減少工時、提升薪資，希望明年的勞動節，大家會比今年快樂。