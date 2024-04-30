政院提名翁柏宗任NCC主委 黃國昌轟毫無反省、國家悲哀

行政院今天公布新任國家傳播通訊委員會（NCC）委員名單，現任副主委翁柏宗升任主委，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，翁柏宗在鏡電視弊案穿針引線、通風報信，難怪NCC直接不甩立法院調閱小組的決議，如此腐敗至極的提名，真是國家的悲哀。

行政院晚間發布新聞稿指出，這次NCC委員的提名，經過行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中翁柏宗為續任，陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等3人為新任，並且指定翁柏宗為主委、陳炳宏為副主委，任期自民國113年8月1日起至117年7月31日止。

黃國昌在臉書發文，行政院拖到最後一刻，終於把新任NCC委員提名送到立法院，令人失望的是民進黨毫無反省，翁柏宗在鏡電視弊案中穿針引線、通風報信，竟然還能夠升任為主委，難怪NCC直接不甩立法院調閱小組的決議，悍然拒絕提供任何資料，充分印證當初鏡週刊社長裴偉囂張喊出「這是總統的旨意」，果真是後台超硬。

黃國昌說，先前盛傳NCC主委一職，有充滿綠色價值的有線電視系統大亨強力介入，因此陣前換將顯然並非空穴來風，如此腐敗至極的提名，證明民進黨把「黨政軍退出媒體」全部拋諸腦後，不僅印證民眾黨主席柯文哲所說「民進黨早已成為黨政軍就是媒體」，如今更找個聽從黨意的人為綠色媒體集團服務，真是國家的悲哀。

民眾黨立委林國成受訪時表示，翁柏宗是現任NCC副主委，是否跟現任主委陳耀祥有相同思維，未來還有待觀察，至於陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉的黨性都太強、完全黑白不分，全部都是一丘之貉，現在大家都說NCC髒兮兮、亂兮兮，「我個人認為都不是很理想。」

至於未來是否會投下反對票，林國成則說，民眾黨還會仔細檢驗，民進黨現在還是一意孤行、抱持一黨獨大的心態，「基本禮數的拜訪溝通，通通都沒有」，這些人依然代表民進黨的黨意，現在還是只有傲慢的心態，奉勸民進黨好好溝通，再把人選送出來比較好。