自民黨青年局拜會國民黨有彩蛋！邱若華、鈴木貴子老同學重逢

國民黨主席朱立倫今天率婦女部主任邱若華等黨內青年，會見日本自民黨青年局長鈴木貴子訪團，邱若華與鈴木貴子是高中同學，兩人各自成為國會議員。國民黨期待持續與自民黨深化交流，共同為台日關係堆疊善意，增進友好關係。

國民黨今天發布新聞稿表示，朱立倫今天率KMTStudio召集人葛如鈞、青年部主任廖偉翔、婦女部主任邱若華，以及國民黨新北市議員江怡臻、桃園市議員凌濤等黨內青年，會見日本自民黨青年局長、眾議員鈴木貴子一行，雙方就台日關係、青年參政、性別平權進行意見交換。

國民黨指出，會見過程一大驚喜，是邱若華與鈴木貴子時隔20年再會，兩人從高中同學成長為台日國會議員，異地重逢格外親切，更是國民黨與自民黨青年參政、青年交流的典範縮影。

國民黨表示，數十年來，自民黨青年局與國民黨保持密切的交流互動，本次是朱立倫自2021年就任黨主席後。第三度會見自民黨青年局國會議員。

國民黨指出，朱立倫堅持「親美、友日、和陸」的外交路線，就是希望與各方、各層級維繫友好互動，而青年交流就是重要的一環。如鈴木貴子與邱若華，兩人自高中相識，各自步入國會殿堂，相信未來雙方越多青年交流，雙邊關係一定會更加密切。

國民黨表示，朱立倫會繼續透過KMT Studio深化改革、連結國際，自民黨青年局今天分享有關青年參政、性別平權、社群網路的經驗，也是國民黨未來改革方向的重要借鏡。國民黨期待持續與自民黨深化交流，共同為台日關係的現在與未來堆疊善意，增進實質的台日友好關係。