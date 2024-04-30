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內定接任外交部政次 吳志中：先顧好現階段兩大任務

中央社／ 巴黎30日專電
我國駐法代表吳志中。圖／聯合報系資料照片
我國駐法代表吳志中。圖／聯合報系資料照片

外交部知情人士今天透露，駐法國代表吳志中內定回鍋接任外交部政務次長一職。他告訴中央社，暫時不談人事事宜，只想把任務做好，包括密切注意習近平訪法與巴黎奧運

今天上午吳志中出席駐巴黎台灣觀光服務處揭牌活動，接受中央社訪問時語帶保留表示，現階段對於回任次長一事還不方便多談，人事事宜暫時不去多想。

他強調，目前最重要的任務有兩個，一個是中國國家主席習近平5月6日至7日訪問法國，以及準備巴黎奧運，「把事情做好最重要」。

他指出，習近平訪法，駐法代表處必須密切注意法中關係發展，同時與相關友人與法國外交團保持互動和聯繫，「有很多事情要做」。

對於是否有被外交部詢問意願，吳志中仍舊笑著回覆記者：「工作顧好最重要」。他指出，等待5月20日新政府成立接班，新政府都是希望把事情做好，迎接各種挑戰。

吳志中出任駐法代表已近6年，協助台灣大幅推進能見度與話語權，他非常肯定外交部長一職由總統府秘書長林佳龍出任。他告訴記者，林佳龍曾任國安會諮委，外交經驗豐富。

內閣 吳志中 外交部 巴黎奧運

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