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經部不甩立院決議凍漲電價 洪孟楷：傲慢民進黨官逼民反

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會針對電價凍漲案進行表決大戰，藍綠各自發動甲動，國民黨、民眾黨及無黨籍立委以優勢人數以59：50通過凍漲電價，表決後，立法院做出凍漲電價的決議，國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）帶領黨籍立委高舉「錯誤能源政策 政府無人負責」、高喊「電價凍漲 苦民所苦」，民進黨立院黨團總召柯建銘（後左）站在一旁觀看。記者曾學仁／攝影
立法院會針對電價凍漲案進行表決大戰，藍綠各自發動甲動，國民黨、民眾黨及無黨籍立委以優勢人數以59：50通過凍漲電價，表決後，立法院做出凍漲電價的決議，國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）帶領黨籍立委高舉「錯誤能源政策 政府無人負責」、高喊「電價凍漲 苦民所苦」，民進黨立院黨團總召柯建銘（後左）站在一旁觀看。記者曾學仁／攝影

立法院會今表決通過國民黨團所提出的電價凍漲案，經濟部以電業法第49條，依法執行業務為由，表示「尊重」立院決議。國民黨團書記長洪孟楷指出，若經濟部看到59票通過，還是不願聽進去人民的聲音的話，以為這是經濟部長王美花卸任前給準總統賴清德的禮物，想幫新政府拆炸彈，但人民不會忘記，會將增加的痛苦，全部記在新政府的頭上；若不執行立法院通過的決議，這是行政權絕對的傲慢，只會官逼民反。

洪孟楷表示，立法權代表人民的聲音天經地義，民眾反映未來四月起的電價帳單會非常恐怖，一、二個月後才會收到，屆時才是大漲價時代的來臨；今天通過此凍漲電價提案，就是給政府多一點思考的空間。

洪孟楷說，在國民黨團的凍漲電價的提案中很清楚指出，物價上漲、民生痛苦指數增加，政府要檢討錯誤的能源政策、調整能源配比；在能源配比調整之前，電價要全面凍漲，更重要的是，必須供電無虞，這是人民最基本及卑微的需求。

洪孟楷強調，奉勸民進黨團，不要再似是而非演很大，如果民進黨團很重視電價凍漲案，為何4月24日、26日二次協商都未派代表出席，今天因為有直播才開始演很大；立法院不需要演戲的人，需要反映民意、講出民眾心聲的人，今天在野黨的59票就是反映最真切的民意。

洪孟楷呼籲民進黨政府懸崖勒馬、回頭是岸，錯誤能源政策造成人民痛苦指數高漲，如果今天超過半數59票的民意展現，民進黨政府依然視而不見，神仙難救無命人，代表這個政府與人民的距離太過遙遠；並且，在新舊政府交接之際，完全不聽人民的聲音，這樣的政府就是離人民最遙遠的政府。

民進黨 洪孟楷 電價

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