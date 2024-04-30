國土法衝擊泰雅族？國土署澄清：不影響既有權益
媒體報導，指國土計畫法將衝擊泰雅族散居傳統。國土署今天說，報導絕非事實，105年5月前原住民族土地範圍既有建物的土地，無論劃設為何種國土功能分區，都可申請同意作為住宅使用。
媒體報導，預定明年4月30日將上路的國土計畫法規定，原鄉部落50公尺內建物相連不足3戶處將被列國土保育區，區內建物只能作住家使用，影響新竹縣散居的泰雅族族人不能經營民宿、店鋪等發展經濟。
內政部國土管理署透過新聞稿嚴正澄清，報導絕非事實，為照顧原住民族族人基本生存權益，就原住民族土地範圍內屬民國105年5月1日前既有建物的土地，無論劃設為何種國土功能分區，未來都可依內政部及原住民族委員會研訂「原住民族土地使用管制規則」（草案）規定，向直轄市、縣市主管機關申請同意作住宅使用，自可依民宿管理辦法規定，申請作為民宿使用。
國土署強調，農業發展地區第4類（農4）屬農村主要人口集居地區，與農業生產、生活、生態關係密不可分的農村聚落，因此該國土功能分區的劃設，須具備3戶以上為眾的群體型態。
國土署表示，有關散居泰雅族族人的居住及基本生活需要，內政部與原民會則透過「原住民族土地使用管制規則」研訂配套。目前草案除針對原住民族在105年5月1日前既有建物所在土地予以保障外，也延續現行非都市土地使用管制規則「一生一次」規定，名下無建築的族人得在原住民族保留地內的國土保育地區，申請居住使用。
國土署說，至於105年5月1日後的建物及部落未來新增發展需求，可由直轄市、縣市政府啟動辦理鄉村地區整體規劃，透過部落討論凝聚共識，就部落居住、經濟生產、公共設施等未來長期用地需求，核實評估需求後進行實質規劃，指認適宜發展的空間區位，或評估另訂因地制宜的土地使用管制規定，務實回應部落發展需要及符合原住民族傳統使用需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言