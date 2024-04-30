民進黨團提案聲援香港 立院程委會排案列入院會議程
香港3月通過「基本法23條」立法，民進黨團今天在立法院程序委員會提案聲援香港民主、反對威權，建請立法院公決，給予香港人民支持、關懷與協助。程序委員會通過排案，列入下次院會議程討論事項。
立法院程序委員會今天開會，討論5月3日、5月7日兩天一次會的院會議程草案。民進黨團提案指出，香港3月通過基本法23條，歐盟、歐洲議會、7大工業國組織、美國、英國、加拿大、日本等國，相繼發表聲明或提出質疑。
民進黨團提公決案，建請立法院決議，要求陸委會持續關注香港局勢發展，對於追求香港民主自由受到迫害的香港人依法應給予必要的協助，以具體的行動給予香港人民支持、關懷與協助，並承諾在香港人權情形改善前不會停止。
民進黨團表示，中國大陸及香港政府應即刻廢除相關侵害人權的法令，並釋放所有政治犯，重新建立具有透明度、相稱度及問責性的法制，才有可能使香港人及世界各國重拾對香港的信心。
民進黨立委莊瑞雄今天在程序委員會發言呼籲，立法院過去都支持香港民眾的人權和自由，希望不分黨派持續予以關注。
立法院程序委員今天確定下次院會議事日程，討論事項通過國民黨團及民進黨團提案共8案，議案順序授權調整。其中，包括民進黨團提案聲援香港民主、反對威權。
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