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林右昌一句話恐每年花5億！里長加發年終案 周四送政院討論

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長林右昌。圖／本報資料照片
內政部長林右昌。圖／本報資料照片

內政部林右昌日前透露要加發里長年終1.5個月、約7.5萬元，行政院長陳建仁今證實。內政部說，修正草案將於周四送入行政院會院會討論；據悉，直轄市議會議員及縣市議會議員每人每月的公費助理補助費用總額也將調整，但實際金額將待院會討論。

目前全台22縣市共6608位村里長，若每位加發7萬5000元的年終慰問金，粗估每年需增加4億9560萬的支出。

內政部發言人林昆鋒指出，內政部已擬具「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，朝著未來里長的年終慰問金1.5個月、7.5萬元調整，並於周四、5月2日送入行政院會討論，後經立法院審議通過後，即可據以實施。

今年3月國民黨立委鄭天財、盧縣一等人也提案修正補助條例，盼增加議員公費助理補助費用。據悉，草案也將觸及直轄市議會議員及縣市議會議員每人每月的公費助理補助費用總額，但相關調整因涉及跨部會業務，實際情形和額度須待院會討論後才會公布。

內政部 年終獎金 林右昌 行政院

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