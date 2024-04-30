快訊

影響5094戶！桃園下午無預警2度停電 台電揭原因：強降風致饋線跳脫

延宕逾半年！中共突宣布7月召開二十屆三中全會 主要議程曝光

政院照漲電價！無視藍白通過凍漲案「依法執行電價審議結果」

【重磅快評】賴皮寮急解套 賴清德去哪裡找部落同意？

聯合報／ 主筆室
新北市議員江怡臻（右）在議會質疑內政部國土署寧願先處理賴皮寮，卻對面積更大的水金九特定目的事業用地卻要等第二階段處理。記者葉德正／攝影
新北市議員江怡臻（右）在議會質疑內政部國土署寧願先處理賴皮寮，卻對面積更大的水金九特定目的事業用地卻要等第二階段處理。記者葉德正／攝影

準總統賴清德萬里老家爭議從選前燒到選後，國土署日前提解方，擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」處理，由地方政府變更編定為建築用地，但為數更多的水金九礦業用地則列第2階段討論。為了價值僅17萬的「賴皮寮」，國土署想破頭皮解套，真不知是送賴520大禮還是幫倒忙，但至少坐實「賴皮寮」享足特權的事實。

新北市議員江怡臻在議會質詢賴清德萬里老家的爭議，地政局長汪禮國表示，國土署日前開會，表示本案原則上採用北泰雅原住民族特定區計畫處理，在民國106年5月16日前的建築，可由地方政府主動變更編定為建築用地。

江怡臻質疑賴清德是原住民嗎？萬里是原鄉嗎？為何會採用原住民族特定區計畫處理？汪表示有提醒中央，此案時間點的認定須非常小心。不過國土署回應，目前只有此計畫有類似處理方式，因此仍建議採此方式處理。至於瑞芳水金九礦業用地爭議，國土署將在第2階段討論解決。

很清楚的是，國土署為賴清德老家的確煞費心思，原來該署署長吳欣修曾任台南市都發局局長、秘書長，一路受賴提拔，現居國土署長要職，自然要為賴賣命。但賴清德不是原住民，萬里也不是原鄉，吳欣修想出用原民特定區計畫來解套賴皮寮，很可能行不通。

賴清德的老家如果是「歷史共業」，吳欣修本於專業，就應該多花點心思苦研合宜的解決之道。即使是在未升格前，台北縣長蘇貞昌都能想出辦法讓金瓜石、九份一帶房屋申請為合法建物，現在民進黨中央執政，掌握資源更勝以往，不循正當途徑讓賴清德老家及相同情況的礦工住宅解套，卻便宜行事拿原民特定區計畫來搪塞，到底是要幫賴清德解套，還是要陷他於不義？

如果賴清德老家可以用原民特定區計畫來處理，那民眾要問：全國礦區土地是否可以一併辦理？如果不能比照，那就坐實賴享特權的指摘，一旦比照，全國礦區土地就可能要變成原民傳統生活領域，吳欣修一心想解決老闆的問題，但卻衍生更多問題，不合身的西裝硬套賴清德身上，只會讓賴顯得窘迫難堪。

吳欣修真要為賴清德解套，就應該做得漂亮一些，門開小縫放行賴清德老家，但和賴清德老家近在咫尺的水金九礦業用地就沒辦法搭這班順風車，國土署的說法是列入第二階段討論，但要問的是，為何同樣是礦業用地，國土署是根據什麼標準分第一、第二階段來處理？難道真的是權貴優先，庶民次之？

賴清德任公職多年，從立委、市長到行政院長，從沒有提案要解決礦工住宅的問題，房屋稅也直到今年才評定現值課稅，顯然他自己都不急，國土署卻急於520前出手讓賴家老宅合法化，而且還套用原鄉適用的區域畫，真是怪得讓人想不通，難道現在中央部會的公務員只有這點能耐？

國土署研擬比照原民特定區域計畫為賴皮寮解，引發議論，新北地政局認為國土署應加強的論述。最簡單的是，這個計畫的精神是尊重原住民族土地利用方式及生活型態，並在過程中踐行原民部落諮商及同意，賴家老宅要合法、要信託都沒問題，但賴清德要上哪兒去找部落原民諮商，要上哪裡去找部落原民來同意？    

原住民 老家 賴清德

延伸閱讀

土地正「議」／民眾：原住民幫「賴皮寮」解套 賴清德版土地正義？

諷賴清德內閣人事分贓 王鴻薇：敗選者聯盟

訪陸被批 傅崐萁批民進黨兩面手法：賴清德也喊民共交流

高嘉瑜選2026基隆市長？郭正亮喊「不容易」：賴清德應給她1職務

相關新聞

政院照漲電價！無視藍白通過凍漲案「依法執行電價審議結果」

藍白立院黨團聯手通過電價凍漲提案，要求政府討論能源政策。行政院發言人林子倫今天表示，維持台灣能源供應穩定應是不分朝野的共...

「三大案」業力引爆2026北市長前哨戰 藍綠白各有盤算、蔣萬安嚴防砲火波及

北市台智光、北士科、京華城等「三大案」引爆2026前哨戰，民進黨發言人吳崢、議員簡舒培、林延鳳上午追打前市長柯文哲專簽放...

立院通過凍漲電價 經濟部搬出電業法這樣說

電價已自4月1日起調漲，但立法院30日通過決議凍漲電價，經濟部對此表示，目前電價審議機制，是依照2015年立法院決議訂定...

礦工寮的春天來了？老礦工談辛酸：全國有統一的作法就好

國土署針對較單純的私人礦業用地，研擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」，可由地方政府變更編定為建築用地，就地合法，遭質疑...

外交國安新人事 吳志中擬返國接任外交部政次

賴政府的外交國安人事佈局今再傳出消息，有媒體報導指出，未來的外交部政務次長將由現任駐法代表吳志中回任。

【重磅快評】賴皮寮急解套 賴清德去那裡找部落同意？

準總統賴清德萬里老家爭議從選前燒到選後，國土署日前提解方，擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」處理，由地方政府變更編定為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。