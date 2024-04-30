【重磅快評】賴皮寮急解套 賴清德去哪裡找部落同意？

準總統賴清德萬里老家爭議從選前燒到選後，國土署日前提解方，擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」處理，由地方政府變更編定為建築用地，但為數更多的水金九礦業用地則列第2階段討論。為了價值僅17萬的「賴皮寮」，國土署想破頭皮解套，真不知是送賴520大禮還是幫倒忙，但至少坐實「賴皮寮」享足特權的事實。

新北市議員江怡臻在議會質詢賴清德萬里老家的爭議，地政局長汪禮國表示，國土署日前開會，表示本案原則上採用北泰雅原住民族特定區計畫處理，在民國106年5月16日前的建築，可由地方政府主動變更編定為建築用地。

江怡臻質疑賴清德是原住民嗎？萬里是原鄉嗎？為何會採用原住民族特定區計畫處理？汪表示有提醒中央，此案時間點的認定須非常小心。不過國土署回應，目前只有此計畫有類似處理方式，因此仍建議採此方式處理。至於瑞芳水金九礦業用地爭議，國土署將在第2階段討論解決。

很清楚的是，國土署為賴清德老家的確煞費心思，原來該署署長吳欣修曾任台南市都發局局長、秘書長，一路受賴提拔，現居國土署長要職，自然要為賴賣命。但賴清德不是原住民，萬里也不是原鄉，吳欣修想出用原民特定區計畫來解套賴皮寮，很可能行不通。

賴清德的老家如果是「歷史共業」，吳欣修本於專業，就應該多花點心思苦研合宜的解決之道。即使是在未升格前，台北縣長蘇貞昌都能想出辦法讓金瓜石、九份一帶房屋申請為合法建物，現在民進黨中央執政，掌握資源更勝以往，不循正當途徑讓賴清德老家及相同情況的礦工住宅解套，卻便宜行事拿原民特定區計畫來搪塞，到底是要幫賴清德解套，還是要陷他於不義？

如果賴清德老家可以用原民特定區計畫來處理，那民眾要問：全國礦區土地是否可以一併辦理？如果不能比照，那就坐實賴享特權的指摘，一旦比照，全國礦區土地就可能要變成原民傳統生活領域，吳欣修一心想解決老闆的問題，但卻衍生更多問題，不合身的西裝硬套賴清德身上，只會讓賴顯得窘迫難堪。

吳欣修真要為賴清德解套，就應該做得漂亮一些，門開小縫放行賴清德老家，但和賴清德老家近在咫尺的水金九礦業用地就沒辦法搭這班順風車，國土署的說法是列入第二階段討論，但要問的是，為何同樣是礦業用地，國土署是根據什麼標準分第一、第二階段來處理？難道真的是權貴優先，庶民次之？

賴清德任公職多年，從立委、市長到行政院長，從沒有提案要解決礦工住宅的問題，房屋稅也直到今年才評定現值課稅，顯然他自己都不急，國土署卻急於520前出手讓賴家老宅合法化，而且還套用原鄉適用的區域畫，真是怪得讓人想不通，難道現在中央部會的公務員只有這點能耐？

國土署研擬比照原民特定區域計畫為賴皮寮解，引發議論，新北地政局認為國土署應加強的論述。最簡單的是，這個計畫的精神是尊重原住民族土地利用方式及生活型態，並在過程中踐行原民部落諮商及同意，賴家老宅要合法、要信託都沒問題，但賴清德要上哪兒去找部落原民諮商，要上哪裡去找部落原民來同意？