施壓都發局放水京華城？游淑慧酸黃珊珊「答非所問專業戶」

民進黨北市議會黨團提案組成北士科、京華城的9人調查小組，明天將確定各黨團成員，曾任柯任內的副市長的民眾黨立委黃珊珊今表示，當時都依程序處理，並指時任台北市長柯文哲上任後是因監察院的糾正報告，依法恢復到560%容積率。國民黨議員游淑慧今酸，黃珊珊是「答非所問專業戶」。

游淑慧透過臉書表示，當年威京集團主席沈慶京要560%，都發局都覺得不合理、也不放水；最後為什麼能搞到一個監委調查，她也是服了，這位監委當年為特定財團啟動調查，在監察院內部也有不小的聲音。

游淑慧指出，直到今天早上，北市都發局仍坦承全台北所有土地變更回饋，沒有像京華城這樣要求的，且監察院糾正特定個案不代表有強制約束力，市府都發局專業官員至今認為京華城要求補回560%，不太合理，黃珊珊當年是否也是高層的政策裁示，才壓的都發局必須放手？

游淑慧表示，外界質疑北士科T17、T18為何讓新壽低價拿走，黃珊珊發臉書答非所問解釋T16金仁寶出了一個多麼好的價錢。現在議會調查、監察院糾正柯市府縱放840%容積率給京華城，黃珊珊又聲東擊西只解釋，為什麼柯市府先給了560%，游質疑，那「840%那部分呢？」