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施壓都發局放水京華城？游淑慧酸黃珊珊「答非所問專業戶」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。圖／聯合報系資料照片
國民黨北市議員游淑慧。圖／聯合報系資料照片

民進黨北市議會黨團提案組成北士科、京華城的9人調查小組，明天將確定各黨團成員，曾任柯任內的副市長的民眾黨立委黃珊珊今表示，當時都依程序處理，並指時任台北市長柯文哲上任後是因監察院的糾正報告，依法恢復到560%容積率。國民黨議員游淑慧今酸，黃珊珊是「答非所問專業戶」。

游淑慧透過臉書表示，當年威京集團主席沈慶京要560%，都發局都覺得不合理、也不放水；最後為什麼能搞到一個監委調查，她也是服了，這位監委當年為特定財團啟動調查，在監察院內部也有不小的聲音。

游淑慧指出，直到今天早上，北市都發局仍坦承全台北所有土地變更回饋，沒有像京華城這樣要求的，且監察院糾正特定個案不代表有強制約束力，市府都發局專業官員至今認為京華城要求補回560%，不太合理，黃珊珊當年是否也是高層的政策裁示，才壓的都發局必須放手？

游淑慧表示，外界質疑北士科T17、T18為何讓新壽低價拿走，黃珊珊發臉書答非所問解釋T16金仁寶出了一個多麼好的價錢。現在議會調查、監察院糾正柯市府縱放840%容積率給京華城，黃珊珊又聲東擊西只解釋，為什麼柯市府先給了560%，游質疑，那「840%那部分呢？」

游說，京華城土地原本是工業區，威京集團要工業區變更為商業區，除了容積率大幅從300%變為560%外，土地價值也大幅增加，土地變更都要回饋是天公地道，市府要求變更後京華城要回饋30%，怎知京華城回饋後要求剩餘的土地還是要560%，「就是要再給他補回去的概念，請問這樣合理嗎？」

民眾黨主席柯文哲（右）、台北市前副市長黃珊珊（左）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲（右）、台北市前副市長黃珊珊（左）。圖／聯合報系資料照片

京華城 游淑慧 黃珊珊

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