外交國安新人事 吳志中擬返國接任外交部政次

賴政府的外交國安人事佈局今再傳出消息，有媒體報導指出，未來的外交部政務次長將由現任駐法代表吳志中回任。

據了解，外交部長一職從去年以來就傳聞不斷，先是去年年初傳出現任外交部長吳釗燮將卸下職務，由駐法國代表吳志中返國執掌外交部，到了下半年又傳出吳志中出局。對於吳志中將回國擔任外交部政務次長，有涉外人士表示，對這樣的安排並不意外。

有媒體報導指出，吳志中駐法前，曾任兩年多政務次長，赴法六年期間，積極開拓，五年考績特優，由於準外交部長林佳龍為中生代黨內菁英的政治任命，需要資深外交官輔佐與協助，因此希望吳志中回到外交部擔任副手。

據了解，由於巴黎奧運在即，吳志中在法國仍有重要任務需要執行，預計要到今年九月才能正式返台接任新職。