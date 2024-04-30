快訊

賴皮寮效應？礦區住民：土地解編應全台一致…不應獨厚「賴總統」

教保員拿剪刀恐嚇幼生 中市府勒令停職4年、幼兒園停招1年

影響起飛時間…華航空姐酒後登機行為脫序 遭機長拒載請下機

外交國安新人事 吳志中擬返國接任外交部政次

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我國駐法代表吳志中。圖／聯合報系資料照片
我國駐法代表吳志中。圖／聯合報系資料照片

賴政府的外交國安人事佈局今再傳出消息，有媒體報導指出，未來的外交部政務次長將由現任駐法代表吳志中回任。

據了解，外交部長一職從去年以來就傳聞不斷，先是去年年初傳出現任外交部長吳釗燮將卸下職務，由駐法國代表吳志中返國執掌外交部，到了下半年又傳出吳志中出局。對於吳志中將回國擔任外交部政務次長，有涉外人士表示，對這樣的安排並不意外。

有媒體報導指出，吳志中駐法前，曾任兩年多政務次長，赴法六年期間，積極開拓，五年考績特優，由於準外交部長林佳龍為中生代黨內菁英的政治任命，需要資深外交官輔佐與協助，因此希望吳志中回到外交部擔任副手。

據了解，由於巴黎奧運在即，吳志中在法國仍有重要任務需要執行，預計要到今年九月才能正式返台接任新職。

吳志中 外交部

延伸閱讀

賴清德、蕭美琴赴國安局 聽取國家安全業務簡報

巴西眾院通過友台決議「慰問花蓮震災」 外交部：由衷感謝

10國、35人！外交部任命留台傑出獎學生 當TAA校園大使

文人任國防部長 賴盼跨領域國安溝通

相關新聞

「三大案」業力引爆2026北市長前哨戰 藍綠白各有盤算、蔣萬安嚴防砲火波及

北市台智光、北士科、京華城等「三大案」引爆2026前哨戰，民進黨發言人吳崢、議員簡舒培、林延鳳上午追打前市長柯文哲專簽放...

藍白立院聯手通過電價凍漲提案 要求政府討論能源政策

國民黨及民眾黨立法院黨團各自提出電價凍漲案，立法院長韓國瑜今天上午召集朝野協商未達共識，送交院會處理。立法院會中午進行表...

礦工寮的春天來了？老礦工談辛酸：全國有統一的作法就好

國土署針對較單純的私人礦業用地，研擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」，可由地方政府變更編定為建築用地，就地合法，遭質疑...

大姑涉詐扯出不倫偷吃 徐巧芯：不會管到感情八卦

周刊報導，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉的友人林于倫捲入詐騙洗錢案，林家屬稱劉向婕夫婦替詐團洗錢，徐的丈夫劉...

表態不選台南市長 郭國文：謝龍介不是藍營最強棒

民進黨立委郭國文參選台南市黨部主委，下一步是否參選台南市長備受矚目。郭國文今天接受廣播節目專訪表示，參選公職又擔任黨職，...

外交國安新人事 吳志中擬返國接任外交部政次

賴政府的外交國安人事佈局今再傳出消息，有媒體報導指出，未來的外交部政務次長將由現任駐法代表吳志中回任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。