接見模範勞工 蔡總統談穩定勞保：2020年迄今共撥補2670億

明天是5月1日勞動節，蔡英文總統今天接見「113年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」時表示，政府持續撥補挹注勞保基金，從2020年到現在，加上疫後特別條例，共撥補新台幣2670億元，確保勞保穩健運作，「未來的政府也會持續讓勞保有穩定財務」。

蔡總統致詞時，肯定模範勞工、移工在各自領域努力耕耘，讓台灣在各項挑戰中持續站穩腳步，她要代表政府感謝大家為台灣發展所做的貢獻。蔡總統說，今天得獎人來自各行各業，有資深的醫事人員、協助產業發展的工程師、守護職場工安的從業人員、維護生活環境的清潔人員，還有維持公共運輸、供電穩定的人員及投身工會事務的幹部。大家都是從激烈的選拔中脫穎而出，真的非常不簡單。

蔡總統提及，過去8年來，政府透過各項行動，希望持續提升勞工朋友的權益。像是連續8年調升基本工資，從2016年的2萬0008元，到今年的2萬7470元；時薪則是由2016年的120元，調升到今年的183元。

蔡總統指出，勞工朋友和產業界都很關注的「最低工資法」今年已經正式上路，後續將透過這部專法，明定工資審議、調整的標準，逐步落實政府對勞工經濟、生活的保障。

蔡總統表示，為了持續打造友善、安全的工作環境，從今年3月開始透過「性別平等工作法」的新規定，強化雇主對職場性騷擾的防治意識及責任，也完善對被害人的保護及協助機制。

至於大家關心的勞保議題，蔡總統說，政府也持續撥補挹注勞保基金，從2020年到現在，加上疫後特別條例，一共撥補2670億元，確保勞保繼續穩健運作；她相信，未來政府也會持續讓勞保能有穩定的財務。