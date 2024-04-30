「三大案」業力引爆2026北市長前哨戰 藍綠白各有盤算、蔣萬安嚴防砲火波及

北市台智光、北士科、京華城等「三大案」引爆2026前哨戰，民進黨發言人吳崢、議員簡舒培、林延鳳上午追打前市長柯文哲專簽放水讓北士科成羅生門；民眾黨立委黃珊珊則出面反嗆，民眾黨議員下午將批市長蔣萬安在北士科、京華城讓公務員背鍋。藍綠白各有盤算，綠想「打柯傷蔣」、白「打蔣護黃」，蔣萬安則避免被砲火牽累。

2026首都選戰提前開打，國民黨議員陳重文涉台智光弊案，意外引爆北市前後任市長郝龍斌、柯文哲、蔣萬安互槓，郝龍斌更拋出北士科、京華城案，開轟柯文哲「心裡有鬼」，讓三大案提前成為2026藍綠白議題攻防。

簡舒培等人在台北市議會提案，要組成9人調查小組查北士科、京華城兩大案，明天議會大會將選出9人小組名單。民進黨今天則由黨中央發動攻勢，吳崢、林延鳳先打柯文哲北士科案專簽放水。

知情人士說，民進黨這次藉由台智光案，引出北士科、京華城兩大案爭議，希望以當年柯文哲自己說的「拿刀叉吃人肉」這句話，讓外界質疑北士科T17、T18設定地上權的招商過程，及京華城高容積率爭議打柯，尤其有意再戰2026的黃珊珊是柯文哲當年的副市長，「柯文哲有事，就是黃珊珊有事」。

綠打三大案，不僅希望提前打2026、也能清理2028戰場，更盼一舉殲滅2026、2028可能的潛在對手黃珊珊及柯文哲。

至於民眾黨現階段的政治攻防主力則鎖定蔣萬安。藍營人士說，白營目前動作都是為了固守小草同溫層，尤其目前民眾黨聲量都集中在總召黃國昌身上，黃珊珊、柯文哲幾乎沒有聲量。

至於蔣萬安目前態度，據了解，蔣萬安對外說法都是政風已在調查，避免遭受池魚之殃。不過，藍營人士說，三大案能否影響2026，現在還言之過早，更談不上藍綠聯手打柯，但對蔣萬安而言，的確要嚴防三大案的後續衝擊，包括與台智光解除子約等，嚴防傷人傷己。