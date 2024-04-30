土地正「議」／民眾：原住民幫「賴皮寮」解套 賴清德版土地正義？

內政部國土署研擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」，廢礦後土地2017年5月16日前的建物就地合法化，全台存有廢礦區土地包括新北、基隆、桃園、新竹、苗栗及南投等6縣市，地方政府多樂見其成，但民眾也質疑，原住民幫「賴皮寮」解套，這是準總統賴清德所謂的土地正義？

桃園市政府地政局表示，有關早年廢止礦業權之礦業用地，因當年種種特殊時空背景因素，未能適時檢討用地編定，並保障礦工居住權益，對於非都市土地使用管制作業，確實產生困擾，國土署已召開2次研商會議，研擬初步解決方案，市府後續將配合內政部法令研修結果，及地質調查與礦業管理中心彙整廢礦場用地上住宅清冊，辦理用地編定作業。

苗栗縣政府工商發展處長詹彩蘋說，縣府尊重國土署擬定計畫內容，除充分配合外，也樂觀其成。

新竹縣政府表示，目前中央有詢問各縣市政府意見，尚待討論。新竹縣莊姓民眾指出，竹縣轄內存有廢礦區土地大約在關西鎮與橫山鄉，當地已沒什麼住戶與老房屋，但她還是感到很疑惑，國土署擬讓賴皮寮比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」，這等於幫賴皮寮解套，但賴清德又不是原住民，實在很荒謬。