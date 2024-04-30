接見日訪團 賴清德：520後促進雙邊經濟發展與和平穩定

副總統賴清德今天接見「日本自民黨青年局長鈴木貴子訪台團」時指出，台灣和日本同享民主、自由、人權等共同價值；他期待520上任後，雙方在各方面加強合作，進一步深化兩國人民感情，也促進雙邊經濟發展及區域和平穩定，創造台日共同繁榮局面。

賴清德致詞時表示，鈴木貴子率團訪台，在520就職前顯得格外有意義。台日歷史淵源深厚、兩國人民感情也非常好，在天災地變時互相援助就是很好的證明。他要代表台灣政府與人民感謝日本政府、國會及社會，在COVID-19疫情期間捐贈台灣疫苗，以及這次4月3日花蓮大地震日本各界快速響應，展現對台灣的支持，目前海外捐款中日本也占最大宗。

賴清德指出，台灣和日本同享民主、自由、人權等共同價值。在區域霸權興起，危及區域和平穩定之下，也面對全球化、全面數位化的時代。期待520上任後，台灣能與日本在各方面加強合作，再度深化兩國人民感情，也促進雙邊經濟發展和區域和平穩定，創造台灣與日本共同繁榮的局面。

鈴木貴子致詞時對花蓮地震表示慰問及哀悼之意。她表示，今年1月1日，日本石川縣能登半島發生大地震，適逢日本新年期間，也是家族團聚的重要時刻。台灣在第一時間伸出溫暖的援手，提供各方面協助與捐款，這就是所謂的患難見真情，她要對此表示感謝。蔡英文總統也常說，台日兩國以具體行動形成善的循環。不論在政治面、經濟面或民間交流，未來台日關係一定會更加穩固。

鈴木提及，自民黨青年局成員的年齡必須在45歲以下，可說是年輕世代的政治團體，也是個負責任的世代。期盼台灣與日本共同為區域帶來希望、和平與安定，也希望未來賴清德及副總統當選人蕭美琴不吝指導。