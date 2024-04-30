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影／京華城「3聲明」 董事長呼籲各界擺脫政治色彩干擾
京華城今天以聲明稿形式刊登報紙全版廣告指出「8大被霸凌」，再次重申對容積率的取得過程「一切合法」。京華城公司今天由董事長陳玉坤舉行記者會，呼籲請各界擺脫政治色彩干擾。
京華城容積率近期引起關注，京華城公司今天由董事長陳玉坤舉行記者會，呼籲各界擺脫政治色彩干擾，以期待的心情，見證京華廣場在未來的成長、茁壯，在未來運營後引領都市創新、公益性、公共性，活化與經濟發展。京華城今天也發表3大聲明：1、籲請蔣萬安市長盡速將本案移送檢調，還京華城清白；2、對於北市府之相關行政作為屢遭特定名嘴、政治人物等斷章取義、惡意毀謗及不實指控，我方必當依法提起告訴，以正視聽。籲請媒體、名嘴、政治人物、民意代表自重，莫為政治鬥爭以及非專業論述霸凌依法行政之公務人員；3、無任何一任市長圖利京華城，只有京華城37年來被霸凌。再次重申對容積率的取得過程「一切合法」。
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