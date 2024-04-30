藍白提電價凍漲 吳思瑤談修法史：批在野自打嘴巴

電價4月起調漲，國民黨、民眾黨立法院黨團上月底提案要求凍漲電價，如今已過1個月協商期，藍綠今甲動備戰，預料將掀起表決大戰。對此，民進黨團幹事長吳思瑤重申，國會2017年才將電價審議公式納入電業法修正，如今藍白聯手要求電價調整須經國會同意，「這是自打嘴巴」，呼籲在野讓電價回歸專業，不要再搞政治。

吳思瑤說明，過去立法院決議成立電價審議委員會，電價調漲或調降，必須採用完整的精算公式，2017年也將上述內容納入電業法修正。現在台電基於俄烏戰爭後國際燃料大漲，各國都在漲電價，台灣也必須反映成本，讓台電經營能夠永續，相關作為都符合規範和法制。

吳思瑤批評，如今藍白聯手提案要求電價不准調漲，若要調漲必須經過國會，「這就是自打嘴巴」，行政機關依立法院修訂正通過的電業法行事，何錯之有，呼籲在野不要讓電力專業、能源政策此類嚴肅議題，成為政治攻防工具。

吳思瑤續指，目前有將近30個民間專業團體、近50位的專家學者站出來，肯定電價結構性合理化改革，認為台電這次調整，是讓大戶承擔起付費原則，而非一再以國家經費補貼，造成不公平、不正義的失衡狀況，盼藍白不要再搞政治了，讓電價回歸專業。