徐巧芯遭網攻 社頭鄉公所查出鄉民用圖書館電腦發文

國民黨立委徐巧芯在網路遭留言攻擊，相關單位依IP查出使用單位是彰化縣社頭鄉圖書館，鄉公所根據登記使用名冊及監視錄影畫面，發現是一名鄉民借用公共電腦。鄉公所今表示，目前不公布疑似嫌疑人的任何資料，如果徐巧芯提出告訴，鄉公所會提供資料給警方查辦。

在網路上留言攻擊他人，構成公然侮辱或誹謗名譽等行為，觸犯妨害名譽罪屬告訴乃論，須由告訴權人依法提告，警方才能偵辦。執業律師鄭智文說，告訴權人有6個月追訴期，圖書館監視錄影資料可能保存1至2周被新資訊覆蓋，他建議在告訴權人提出告訴之前先保全證據，避免需要證據偵辦時已無證據。

社頭鄉公所主任秘書吳易辰今表示，立委在網路遭留言攻擊一案曝光的第一時間，外界質疑和社頭鄉公所有關，經查是一名鄉民在4月28日下午3時至5時之間到鄉立圖書館借用公用桌上型電腦上網發文，確定不是鄉公所內部員工所為；因有關行為屬於告訴乃論罪，鄉公所先掌握證據，後續視告訴權人最後決定時，再進一步處理。