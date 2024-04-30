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貧富差距飆破66倍 陳建仁：台灣優於世界各國

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台灣貧富差距飆至66.9倍，行政院長陳建仁（左三）今天表示，和世界各國比起來，台灣甚至還優於世界各國。記者朱冠諭／攝影
台灣貧富差距飆至66.9倍，行政院長陳建仁（左三）今天表示，和世界各國比起來，台灣甚至還優於世界各國。記者朱冠諭／攝影

台灣貧富差距愈來愈惡化，飆至66.9倍，行政院長陳建仁今天表示，和世界各國比起來，台灣甚至還優於世界各國，但他強調，政府會積極透過各項措施，使大家都能夠共享這些經濟成長的成果。

行政院主計總處昨公布2022年國富統計結果，根據統計，前20%家庭平均財富5133萬元，後20%家庭平均財富僅77萬元，貧富差距飆破66倍。

陳建仁今天視察「桃園市南崁溪氨氮削減設施興建工程」前受訪表示，主計總處最近的報告，對於政府施政相當有幫助，對政府施政應該要努力的方向，也做出很重要的決定。

陳建仁說，如同世界上所有高度自由發展經濟的國家一樣，台灣也會面臨貧富分配的問題，如果按照主計總處發布的數據，可以看到台灣狀況實際上優於世界各國，包括日本、德國、法國的貧富差距都比台灣來得大。

陳建仁說，當然面對貧富差距，政府需要透過各種方式，讓經濟成長的成果能夠與全民共享，像這幾年，政府努力加薪、減稅，推動各項社會福利，包括0到6歲國家一起養和長照計畫等，就是希望縮短貧富差距，讓弱勢者得到政府更好的照顧。

陳建仁表示，雖然台灣有貧富差距的問題，但政府會積極努力透過各項措施，繼續推動經濟發展和各項社福措施，讓台灣成為一個更堅韌、更溫暖的國家，大家都能夠安居樂業。

貧富差距 陳建仁

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