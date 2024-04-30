民進黨中國部：反滲透法是必要民主防衛機制

民進黨中國部今天表示，中國法律動輒將人視為間諜或分裂國家，真正的惡法不勝枚舉，我國訂定「反滲透法」是中國尚未放棄對台野心和敵意前，必要的民主防衛機制。

民進黨中國部指出，國民黨立法院黨團總召傅崐萁訪中期間，有台商受訪稱希望修「反滲透法」，民進黨立法院黨團也公開詢問，訪團是否有承諾中國想要的立法；中國國台辦更直接在24日例行記者會批評台灣「反滲透法」為惡法。

民進黨中國部表示，中國法律迫害人權與普世價值、箝制新聞與言論自由，才是真正有許多惡法，至少包含「反恐怖主義法」、「境外非政府組織境內活動管理法」、「網路安全法」、「國家情報法」、「數據安全法」、「反間諜法」新修訂版、「對外關係法」、「保守國家秘密法」，以及「刑法」當中的分裂國家罪、煽動分裂國家罪、顛覆國家政權罪、煽動顛覆國家政權罪等。

民進黨中國部指出，中國最高人民檢察院檢察長應勇3月10日於中國全國人大會議提出工作報告透露，中國最高檢以國安為由，2023年共逮捕或起訴超過240萬人；學者指出，實際遭迫害人數恐更多，當中黑獄數量更是無法估計，國台辦顯然忘了，當用一根手指指著別人時，有三根指頭正指著自己。

民進黨中國部表示，「反滲透法」等國安相關法令的存在，是為強化民主韌性，更是在中國尚未放棄對台野心和敵意前，必要的民主防衛機制，中共實在不應惡意解讀，更不必曲解、批判，這對改善兩岸關係毫無幫助。