國民黨團甲動準備表決 傅崐萁：電價絕對不能漲

民進黨立法院黨團今天可能否決或修正「電價凍漲案」，國民黨立法院黨團今早上午甲動召開閉門黨團大會。據了解，黨團幹部在會中提到，電價凍漲案的朝野協商破局機率高，所以黨員都要到齊，準備表決投票。國民黨團總召傅崐萁受訪表示，朝野協商後就表決，無論如何，「電價不能漲」。

參與黨團大會立委指出，幹部在過程中有提到一些庶務內容，譬如提醒黨員自己提出法案達到30天時，記得主動向黨團說明，都是些小事。

該名立委表示，今天召開黨團大會主要目的仍是在於「電價凍漲案」，黨團有幹部認為，民進黨就是要擋下此案，朝野協商勢必破局，所以黨員必須嚴陣以待，只要破局，須立刻到議場投票表決。

傅崐萁受訪指出，國民黨要凍漲電價，民進黨反對，今天朝野協商一個月期滿，立法院跟民進黨會針對是否上漲進行討論。電價與民生物價息息相關，基層百姓、百工百業相當辛苦，我國除科技產業外，95%的基礎勞工都在服務業、製造業、觀光產業，整體經濟不景氣，基本薪資未向上，此刻電價竟然大漲，而且10月還要再漲，所以國民黨團才會要求凍漲。

傅崐萁指出，政府應說明上漲原因，台電瀕臨破產，全國人民一起承受，為何要廢核買綠電？以後政府可能還要防止台電破產。立法院長韓國瑜會召開協商，公開就電價是否上漲來討論，國民黨團已要求討論後進行表決，無論如何電價能不能漲，要讓國人清楚。