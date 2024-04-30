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與馬英九共識廢除反滲透法？ 朱立倫：沒聽過

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中央黨部出席113年度模範工會領袖表揚大會。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中央黨部出席113年度模範工會領袖表揚大會。記者鄭媁／攝影

前立委邱毅日前爆，前總統馬英九密會國民黨主席朱立倫時，雙方共識要廢除「反滲透法」，否則兩岸無法展開交流。朱立倫今天受訪時表示，沒聽過這件事；媒體追問是否特別想修訂「反滲透法」？他則重申，沒有聽過這件事情，所以就不回應了。

朱立倫今在中央黨部出席113年度模範工會領袖表揚大會。

針對邱毅爆料，馬英九曾與朱立倫達成廢除反滲透法共識，朱立倫今天受訪時表示，沒聽過這件事。

不過，由於馬英九基金會執行長蕭旭岑也曾透露，馬朱兩人在討論時均認同讓相反滲透法文更嚴謹，避免淪為民進黨政府的操弄工具，朱立倫更表示將請智庫儘速研擬條文。面對媒體追問是否想修訂反滲透法？朱立倫重申，沒有聽過這件事情，所以就不回應了。

另一方面，國民黨立委徐巧芯遭網攻，數位部清查，確認IP屬於彰化縣政府配發所屬機關使用。朱立倫受訪時表示，台灣民主政治怎會淪落到惡意攻擊國會議員，應該把社會焦點放在關心民生、勞權，或是民眾關心的議題，每天攻擊在野黨立委，或是由民進黨與其所屬的網軍、媒體發動攻擊，台灣民主真的是向下沈淪。

他呼籲民進黨主席賴清德及民進黨設法制止歪風，不要再這樣做讓人民看不起的民主政治。

此外，勞動節將至，但台灣的家庭貧富差距持續擴大，達66.9倍。朱立倫表示，這個數字他相信絕對還是低估，台灣不僅是資產的貧富差距，尤其是收入差距愈來愈大， 如何提高勞工薪資、保障勞工權益，政府、民間該做的，都是國民黨努力的目標。

朱立倫表示，尤其是勞工最關心的勞退，若發生任何問題，政府一定要完全負擔，提撥比例應該也要調整，有太多要做的事，國民黨一定跟所有勞工朋友站在一起。

國民黨主席朱立倫今在中央黨部出席113年度模範工會領袖表揚大會。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中央黨部出席113年度模範工會領袖表揚大會。記者鄭媁／攝影

反滲透法 朱立倫 馬英九

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